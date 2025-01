A la cárcel excandidato al Concejo de Bucaramanga acusado de homicidio en Ocaña

A la cárcel fue enviado Nicolás Mauricio Gutiérrez Rondón, excandidato al Concejo de Bucaramanga , por su presunta responsabilidad en la muerte de Camilo Andrés Carrillo Ortiz, de 26 años.

Reporte de la Fiscalía

"Los hechos investigados ocurrieron el pasado 6 de enero en Ocaña (Norte de Santander) durante una reunión. Al parecer, el procesado tomó sin autorización una camioneta, de propiedad de uno de los asistentes, con la cual arrolló a varias personas, una de las cuales murió y dos resultaron heridas. La investigación permitió establecer que la reacción del imputado se habría dado en medio de una discusión en la que se vio inmerso con varias personas. La prueba de alcoholemia que le fue practicada arrojó positivo, grado tres. El procesado no aceptó cargos".

Durante la audiencia, que se extendió hasta la noche del jueves 9 de enero, la juez explicó lo siguiente:

"Con base en lo expuesto y argumentado por este despacho judicial, el Juzgado Primero Penal Municipal de Ocaña, con función de garantías, resuelve: primero, imponer medida de aseguramiento privativo de la libertad en establecimiento de reclusión carcelaria contra el señor Nicolás Mauricio Gutiérrez Rondón. Igualmente, esta agencia judicial ordena el tratado inmediato del imputado a otra ciudad en virtud de resguardar la vida e integridad del procesado, dado a las denuncias allegadas al despacho contra la misma. Contra esta decisión proceden los recursos de Ley".

Blu Radio pudo conocer detalles del siniestro ocurrió la madrugada del pasado 6 de enero en la calle 7 con carrera 40 de Ocaña, en medio de los carnavales del municipio.

Según el informe oficial, Nicolás Gutiérrez conducía una camioneta BMW en estado de embriaguez grado tres, cuando colisionó contra un taxi estacionado. En el lugar falleció Camilo Carrillo, quien presuntamente viajaba en el mismo vehículo.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía presentó testimonios y pruebas que detallan versiones contradictorias del acusado. Según el ente acusador, Gutiérrez inicialmente afirmó que Carrillo Ortiz no estaba a bordo de la camioneta, pero luego cambió su declaración.

Videos de cámaras de seguridad captaron el momento del choque, pero las autoridades investigan si Carrillo Ortiz murió por el impacto del accidente o si había fallecido antes del siniestro.

Investigan accidente de tránsito en Ocaña donde murió joven que trabajaba en el Congreso #VocesySonidos



https://t.co/0DYPdEPsnc — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 9, 2025

Asimismo, fotografías divulgadas en redes sociales han generado dudas debido a que el cuerpo de la víctima aparece en ropa interior, lo que alimenta sospechas entre sus familiares.

“Nos dicen que confiemos en la justicia y como familia queremos creer en la justicia. Reitero mis palabras, como familia, no estamos detrás de nada, nada de represalias ni nada por el estilo, solamente que las cosas queden claras y si no las hay, si no hay una justicia humana, si no actúa de manera correcta, puede pasar como muchos casos en Colombia y de mucho mayor peso que han quedado en la impunidad, pues estamos tranquilos porque nosotros como familia creemos es en Dios, creemos en la justicia divina”, expresó Leonardo Ortiz López, tío de Camilo Ortiz.

Las autoridades continúan recopilando evidencias para esclarecer las múltiples interrogantes que rodean la muerte de Camilo Carrillo Ortiz.