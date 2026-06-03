A la cárcel presunto responsable de homicidio ocurrido en Bucaramanga

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías de Bucaramanga impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jesús Andrés Bernal Mancilla, señalado de ser el presunto responsable de un homicidio ocurrido en el barrio García Rovira de la capital santandereana.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el pasado 20 de mayo de 2026, cuando el procesado habría disparado en repetidas ocasiones contra un hombre, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas causadas por arma de fuego.

Tras recopilar los elementos materiales probatorios, una fiscal de la Seccional Santander imputó a Bernal Mancilla los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

La captura fue realizada por unidades de la Policía Nacional en el barrio 23 de Junio de Bucaramanga, cuando el presunto agresor intentaba escapar de las autoridades. Durante el procedimiento también fue inmovilizada una motocicleta que, al parecer, habría sido utilizada para cometer el atentado.



Las autoridades continúan fortaleciendo las acciones investigativas para esclarecer los homicidios registrados en el área metropolitana de Bucaramanga, una problemática que ha generado preocupación por el incremento de hechos violentos relacionados con ajustes de cuentas, disputas entre estructuras delincuenciales y otros fenómenos de criminalidad urbana.

Dos jóvenes que viajaban en motocicleta fueron atacados a disparos en el norte de Bucaramanga; uno de ellos perdió la vida y el otro permanece bajo atención médica. La víctima fatal fue identificada como Cristian Andrés Pabón Velázquez, de 19 años #MañanasBlu pic.twitter.com/sXZExvoayB — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 3, 2026

La Fiscalía reiteró que el proceso judicial continúa su curso y que será en las próximas etapas procesales donde se determine la responsabilidad penal del acusado en los hechos que se le atribuyen.