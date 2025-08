Abren investigación a secretario de Cultura de Santander por presunta corrupción

Luego del escándalo por presuntas irregularidades en la contratación de eventos y convenios culturales, acusaciones que apuntan directamente al actual secretario de Cultura y Turismo de Santander, Jorge Rangel, quien habría incurrido en prácticas de direccionamiento indebido de contrato, según denuncias, la Procuraduría abrió investigación al funcionario.

De acuerdo con el ente de control disciplinario, basado en denuncias periodísticas, que Rangel, al parecer, “manejaría a su conveniencia un presupuesto de $4.400 millones asignados a su dependencia; los cuales se destinaban en estímulos para el sector de la cultura, el turismo y el patrimonio”.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander, también indaga sobre presuntos cobros indebidos que Rangel Buitrago, estaría haciendo a cambio de contratos y por efectuar trámites ante la Secretaría de Cultura.

Por ello, la Procuraduría ordenó la recopilación de pruebas testimoniales y documentales en visita a la dependencia, con el fin de obtener la información requerida para la investigación.

Blu Radio se comunicó con el secretario de Cultura, Jorge Rangel, quien señaló que esas denuncias en su contra son infundadas.

“Invitó a los entes de control para que realicen sus respetivo trabajo investigativo y verificar esa información. Las denuncias son de supuestos de anónimos, por eso abrimos las puertas para constantes esos hechos y no sean los chismes, los anonimatos y conjeturas las que salgan a atacar el buen nombre y la honra", afirmó Jorge Rangel a las preguntas de Blu Radio.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, reaccionó a las acusaciones asegurando que no tenía conocimiento previo de estos hechos: “Fui muy claro primero, no tengo conocimiento, uno se entera más o menos de esas cosas y le pedí al secretario que se pronunciara. También le manifesté, a través de la Secretaría Privada, que, si eso es cierto, debemos tener una prueba; no podemos juzgar a las personas, más cuando arranca una campaña política, tendrá que, inmediatamente, apartarse del cargo”, indicó.

Díaz exigió al funcionario que explique públicamente las denuncias y que presente un informe detallado sobre la inversión de los $4.400 millones destinados este año a estímulos para el sector cultural, turístico y patrimonial. Además, solicitó a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría que determinen si el secretario incurrió en algún delito.

La Oficina de Control Disciplinario de la Gobernación ya abrió una investigación interna sobre el caso.