Activan plan de contingencia por fallas de energía en 17 municipios del sur de Santander

Las autoridades de Santander encendieron las alertas por las fallas en el servicio de energía que afectan a por lo menos 17 municipios del sur del departamento, situación que ha obligado a activar un plan de contingencia para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral y la atención de los votantes.

El problema se originó tras los daños registrados en la subestación de Barbosa, afectada por fuertes tormentas, lo que ha generado interrupciones y dificultades en el suministro eléctrico en varias localidades de la provincia de Vélez y otras zonas del sur del departamento.

Ante este panorama, la Gobernación de Santander, en coordinación con la Electrificadora y otras entidades, adelanta acciones para mitigar el impacto de la emergencia. Entre las medidas se contempla la instalación de plantas eléctricas en los municipios más afectados.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que aunque las mesas de votación pueden instalarse con normalidad, las fallas eléctricas podrían generar dificultades en la transmisión de los datos electorales.



“Las mesas se pueden instalar, pero el problema está en la transmisión de la información, porque también se cae la señal de celular, ya que muchas repetidoras funcionan con energía eléctrica”, explicó el funcionario.

Hernández agregó que las autoridades departamentales trabajan de manera articulada con la Registraduría, la Procuraduría y la Fiscalía para atender cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la jornada.

Además, señaló que de ser necesario se brindará apoyo adicional con la Policía para garantizar la seguridad y el normal desarrollo del proceso electoral en los municipios afectados.

Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras avanzan los trabajos para restablecer el servicio de energía en la región y evitar mayores afectaciones a la comunidad.