En Santander, más de 1,8 millones de ciudadanos están habilitados para votar el 8 de marzo

De cara a la próxima jornada electoral, este 8 de marzo, las autoridades electorales definieron el potencial de votantes y la distribución de los puestos de votación en Santander, donde 1.867.345 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto.

Para atender este censo electoral se habilitarán 825 puestos de votación en todo el departamento, distribuidos entre 346 en zonas urbanas y 470 en zonas rurales, con un total de 5.954 mesas.

En la capital santandereana, Bucaramanga contará con 88 puestos de votación, de los cuales seis estarán ubicados en zona rural y dos en centros carcelarios. En la ciudad se instalarán 1.391 mesas, donde podrán sufragar miles de ciudadanos durante la jornada en la que se escogerán los senadores y representantes a la cámara que conformarán el Congreso de la República para el período comprendido entre el 20 de julio de 2026 al 20 de julio de 2030.

Los puestos con mayor potencial electoral en Bucaramanga son el del colegio San Petro, el colegio Inem, colegio Santander y las Unidades Tecnológicas de Santander.



En cuanto a la contienda electoral para la Cámara de Representantes por Santander, se inscribieron 80 candidatos, agrupados en 13 listas.

De estas listas, 11 participarán con voto preferente (listas abiertas) y dos lo harán mediante listas cerradas.

Las listas inscritas corresponden a las siguientes colectividades y coaliciones:

Coalición Pacto Histórico, Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, Partido Ecologista Colombiano, Partido Salvación Nacional, Coalición ‘Verde en Marcha’, Partido Liberal, Partido de la U, Partido Conservador, Partido Centro Democrático, Cambio Radical, ASI y Colombia Justa Libres, Coalición ‘Fuerza Ciudadana’, Coalición ‘Avanza’, Coalición ‘Ahora Colombia’.

Para esta jornada de elecciones del 8 de marzo las autoridades en Santander ya tienen listo el dispositivo de seguridad para garantizar su normal desarrollo y habrá especial vigilancia en los municipios de Bucaramanga, Barrancabermeja, Girón, Floridablanca, Cimitarra, Sabana de Torres y Piedecuesta, por riesgo electroral, como lo confirmó el director de la Fiscalía en Santander, Edgardo José Pacheco.

"Estamos trabajando para brindar seguridad junto con las otras instituciones en las elecciones del domingo", dijo.