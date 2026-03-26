Alarma en Santander por repunte de varicela: aumento de casos obliga al cierre de colegios

Las autoridades sanitarias de Santander han encendido las alarmas ante un incremento sustancial en la propagación de la varicela, tras confirmarse que la cifra de contagios escaló de 111 casos registrados en el mismo periodo de 2025 a 198 casos positivos en lo que va de este 2026.

Este repunte epidemiológico ha forzado a la Secretaría de Salud y Ambiente, en articulación con la cartera de Educación, a implementar medidas de choque drásticas para frenar la cadena de transmisión, especialmente en los entornos escolares donde se ha detectado la mayor vulnerabilidad.

La situación más crítica se presenta en la Institución Educativa Santa María Goretti, la cual ha debido suspender la presencialidad y migrar a un modelo de clases virtuales tras evidenciarse que, pese a las recomendaciones oficiales, varios estudiantes con síntomas activos continuaban asistiendo a las aulas, elevando el riesgo de un brote a escala municipal.

La secretaria de Salud y Ambiente de Bucaramanga, Gloria Marcela Orduz García, explicó que el aislamiento preventivo de dicha institución busca proteger no solo a la comunidad estudiantil, sino también a los cuidadores y familiares en los hogares santandereanos.



Según el reporte oficial, aunque se han confirmado tres casos mediante servicios médicos formales, existe un subregistro de posibles contagios identificados internamente por el colegio que aún no han sido notificados al sistema de salud, lo que motivó la decisión de activar protocolos de vigilancia intensificada.

"Estamos realizando jornadas de prevención y comunicación en todas las instituciones debido a estos casos; el aislamiento es una medida necesaria para evitar que el virus se propague fuera del entorno escolar", enfatizó la funcionaria, haciendo un llamado urgente a la corresponsabilidad de los padres para que no envíen a menores con signos de enfermedad a los centros educativos.

Por su parte, la subsecretaria de Educación del municipio, Elsa Encinales Mora, confirmó que la flexibilidad académica y la modalidad virtual se mantendrán vigentes hasta el próximo 5 de abril, aprovechando además el receso de la Semana Santa para completar los ciclos de incubación del virus y realizar desinfecciones profundas.

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La administración municipal ha sido enfática en que el retorno a las aulas está programado para el 6 de abril, fecha en la que se garantizará que las instalaciones cuenten con todos los protocolos de limpieza necesarios.

Mientras tanto, el llamado de las autoridades a la ciudadanía es reconocer síntomas clave como fiebre, dolor articular y lesiones cutáneas, verificar que los esquemas de vacunación estén al día y retomar el uso de tapabocas y el lavado constante de manos como barreras principales ante este brote de varicela.