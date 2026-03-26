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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alarma en Santander por repunte de varicela: aumento de casos obliga al cierre de colegios

Alarma en Santander por repunte de varicela: aumento de casos obliga al cierre de colegios

De acuerdo con el boletín epidemiólogico de la Gobernación, en lo corrido de 2026 se han registrado 198 casos positivos, un 78 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Institución Educativa Santa María Goretti.jpg
La Institución Educativa Santa María Goretti suspendió las clases presenciales.
// Suministrada Alcaldía de Bucaramanga.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 26 de mar, 2026

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