Aprueban el nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial de San Gil; el turismo es la prioridad

Después de sesiones fallidas, de desacuerdos y de críticas, finalmente el Concejo Municipal de San Gil aprobó el nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, con el cual se entrega una hoja de ruta para la expansión que tendría la llamada ‘Capital Turística de Santander’ durante los próximos 15 años.

Alexis Tibaduiza, secretario de Control Urbano e Infraestructura del Municipio, expresó que de acuerdo con los estudios realizados San Gil tiene 196 hectáreas de expansión, pero sólo se proyecta la utilización de 100 porque el resto están ubicadas en zona de protección ambiental y la idea es garantizar el cuidado especialmente de las fuentes hídricas.

Las zonas que fueron aprobadas para los futuros proyectos de expansión en San Gil son las veredas Bejaranas y Ojo de Agua, así como el sector del Bella Isla donde precisamente funcionará una sede de la Universidad Industrial de Santander , UIS.

El rector, Hernán Porras, llegó a San Gil para hacer un reconocimiento de la infraestructura física del Hotel Bella Isla, realizar una proyección de la intervención necesaria y evaluar cuál puede ser su uso para seguir fortaleciendo la educación superior en la región. pic.twitter.com/UOf9bu3zhM — UIS (@UIS) December 20, 2023

El alcalde Hermes Ortiz argumentó desde hace un buen tiempo que gran parte de los problemas que enfrenta el municipio se deben a la falta de planeación en el desarrollo y al incumplimiento de las normas establecidas en el documento vigente que se aprobó en 2003.

No obstante, algunos de los concejales que estaban de acuerdo con un nuevo PBOT manifestaron que le hizo falta analizar temas cruciales para la comunidad.

“San Gil necesitaba urgente el nuevo PBOT, pero yo no acompañé este proyecto porque no argumentaron temas como la reubicación de las casas de lenocinio que funcionan en el centro de San Gil. Además, me preocupa la certificación de servicios públicos que entrega Acuasan para la aprobación de este PBOT… solicitamos se nos expusiera la planificación, capacidad financiera y de infraestructura de la empresa para afrontar todas estas obras que se deben hacer para que lleguen los servicios de alcantarillado y acueducto a los sectores donde se convierten en urbano, y no se tuvo respuesta técnica, ni se dio el debate para explicar este tema”, expresó en medios locales el concejal Fabián Chaparro, quien votó de forma negativa.

🛣🛵En Guarigua Alto se concluye la obra de los seis tramos de placa huellas gestionadas con el préstamo. 👷‍♀️🧱Con el préstamos este año logramos construir:

✅ Los Pozos.

✅ Boquerón.

✅ El Tabor.

✅ La Flora.

✅ Bejaranos Alto.

✅ Y ahora en Guarigua Alto.

⛏👷‍♂️ #SanGil #Obras pic.twitter.com/P1KVbQsaz1 — Alcaldía de San Gil (@Alcaldiasangil) November 15, 2023

La votación final quedó con 8 votos a favor y cuatro en contra. Jimmy García, Julián Vargas, José Gregorio Ortiz, Randy Muñoz, Álvaro Bueno, Cindy Vargas, Juan Carlos Calderón y Fabián Aguillón aprobaron el proyecto; mientras que Fabián Chaparro, Camilo Villar, Pablo Sarmiento y Édinson Rangel votaron de forma negativa. El concejal Ciro Moreno no asistió a la plenaria.