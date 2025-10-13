Ataque con drones en el sur de Bolívar dejó dos niños heridos: están hospitalizados en Bucaramanga

Dos niños de 9 y 10 años permanecen internados en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga, luego de resultar heridos en un ataque con drones explosivos durante enfrentamientos entre el Clan del Golfo y disidencias de las Farc, en zona rural del sur de Bolívar.

De acuerdo con el coordinador de urgencias del HUS, Javier Martínez, “los menores ingresaron con quemaduras en extremidades causadas por esquirlas de artefactos explosivos”.

“Ambos están estables, conscientes y bajo observación en el área de pediatría”.

Los niños fueron trasladados inicialmente desde Santa Rosa del Sur hasta Bucaramanga, debido a la gravedad de las lesiones.



En el Hospital Universitario de Santander se realizó la limpieza de las quemaduras en las extremidades de los menores.

El equipo de cirugía plástica practicó los procedimientos correspondientes, entre ellos lavados quirúrgicos y colgajos cutáneos, para favorecer la recuperación de la piel afectada. Según el parte médico, las lesiones comprometieron únicamente tejido superficial y no afectaron ningún órgano interno.

Según las autoridades, el hecho se produjo en el sector conocido como Mina Chocó, cuando los artefactos fueron lanzados contra una iglesia cristiana, en medio de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y otra estructura criminal, al parecer disidencias de las Farc, que se disputan el control territorial en esta zona del departamento.

Publicidad

Además de los dos menores, un adulto de 23 años también resultó herido por el estallido y fue remitido junto con los niños desde el hospital Manuel Elkin Patarroyo de Santa Rosa del Sur hasta Bucaramanga, debido a la gravedad de las lesiones.

El ataque ocurrió en medio cruce de disparos y ataque con drones entre grupos armados ilegales, lo que dejó a varios civiles en riesgo.

Habitantes de Montecristo aseguran que la disputa entre el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN mantiene a la población en una situación permanente de miedo, desplazamiento y vulneración de derechos humanos.

Publicidad

Las autoridades militares reforzaron la presencia del Ejército Nacional en el sur de Bolívar para evitar nuevos ataques y garantizar la seguridad de los habitantes.