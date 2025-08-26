Publicidad

Atlético Bucaramanga confirma grave lesión de Fabry Castro: varios meses sin jugar

Atlético Bucaramanga confirma grave lesión de Fabry Castro: varios meses sin jugar

El jugador Fabry Castro sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Bucaramanga derrotó a Atlético Nacional por la fecha 11 de la liga
Bucaramanga derrotó a Atlético Nacional por la fecha 11 de la liga
X: @Dimayor
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 26, 2025 06:45 a. m.

El Departamento Médico del Club Atlético Bucaramanga confirmó que el volante Fabry Castro sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla izquierda, lesión que lo obligará a pasar por el quirófano y lo mantendrá alejado de la competencia durante un periodo prolongado.

Tras los estudios clínicos y de imagen realizados, el cuerpo médico determinó que el jugador deberá ser sometido a una intervención quirúrgica en las próximas semanas, a cargo de un equipo especializado en ortopedia de rodilla. Una vez superada la operación, comenzará un proceso de recuperación que, de acuerdo con los tiempos habituales para este tipo de lesiones, podría extenderse entre seis y ocho meses.

El club informó que se brindará un acompañamiento integral a Fabry Castro y a su familia durante todo el proceso de rehabilitación, y reiteró su compromiso de mantener informada a la afición y a los medios de comunicación sobre la evolución del jugador, respetando siempre su privacidad y bienestar. Fabry Castro se lesiono en medio de un entrenamiento antes del partido contra Águilas Doradas que ganó el equipo de la capital santandereana.

La baja de Castro supone un duro golpe para la nómina del cuadro “Leopardo”, que pierde a una de sus piezas clave en el mediocampo en plena temporada. Mientras tanto, el entrenador y su cuerpo técnico deberán buscar alternativas para suplir la ausencia del futbolista.

En redes sociales los hinchas del Atlético Bucaramanga han mostrado su apoyo al futbolista con el mensaje #FuerzaFabry.

La lesión de Fabry Castro es similar a la que sufrió Falcao García que lo dejó varios meses por fuera de competencia.

