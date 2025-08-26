Atlético Bucaramanga confirma grave lesión de Fabry Castro: varios meses sin jugar

El Departamento Médico del Club Atlético Bucaramanga confirmó que el volante Fabry Castro sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla izquierda, lesión que lo obligará a pasar por el quirófano y lo mantendrá alejado de la competencia durante un periodo prolongado.

Tras los estudios clínicos y de imagen realizados, el cuerpo médico determinó que el jugador deberá ser sometido a una intervención quirúrgica en las próximas semanas, a cargo de un equipo especializado en ortopedia de rodilla. Una vez superada la operación, comenzará un proceso de recuperación que, de acuerdo con los tiempos habituales para este tipo de lesiones, podría extenderse entre seis y ocho meses.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥🏥: Fabry Castro https://t.co/yTOHbSOqwQ — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) August 26, 2025

El club informó que se brindará un acompañamiento integral a Fabry Castro y a su familia durante todo el proceso de rehabilitación, y reiteró su compromiso de mantener informada a la afición y a los medios de comunicación sobre la evolución del jugador, respetando siempre su privacidad y bienestar. Fabry Castro se lesiono en medio de un entrenamiento antes del partido contra Águilas Doradas que ganó el equipo de la capital santandereana.

La baja de Castro supone un duro golpe para la nómina del cuadro “Leopardo”, que pierde a una de sus piezas clave en el mediocampo en plena temporada. Mientras tanto, el entrenador y su cuerpo técnico deberán buscar alternativas para suplir la ausencia del futbolista.

En redes sociales los hinchas del Atlético Bucaramanga han mostrado su apoyo al futbolista con el mensaje #FuerzaFabry.

Fabry en par semanas lo robaron los motoladrones, lo expulsaron y se rompió los ligamentos de la rodilla 😱😱😱



De esta tiene que salir mas fuerte CAMPEÓN, hay una ciudad que apoya y quiere #FuerzaFabry@ABucaramanga pic.twitter.com/XPPKdk62w6 — Inge Juan Osma (@IngJuanOsma) August 26, 2025

😔Fabry Castro será baja por varios meses: Bucaramanga confirmó grave lesión del jugador.



El club entregó un comunicado médico con el diagnóstico definitivo tras varios días de evaluación.https://t.co/NvmIkaZvmD — Luisa Garzón (@Luisagarzon7_) August 26, 2025

La lesión de Fabry Castro es similar a la que sufrió Falcao García que lo dejó varios meses por fuera de competencia.