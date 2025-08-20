Joven gravemente herido tras ataque por portar camiseta del Atlético Bucaramanga

Durante las ferias y fiestas patronales del municipio de Chitagá, Norte de Santander, se registró un hecho violento contra un joven hincha del Atlético Bucaramanga, reportaron las autoridades.

Dice el reporte de la Policía que Jonathan David Pabón, oriundo del corregimiento de Berlín de Tona, Santander, fue atacado con armas blancas por tres jóvenes mientras participaba en la celebración en las ferias de Chitagá.

De acuerdo con versiones preliminares, la agresión se habría originado porque el joven vestía una camiseta del Atlético Bucaramanga. De manera extraoficial, según las autoridades, se conoció que los presuntos responsables del ataque serían posibles hinchas del Cúcuta Deportivo.

Dice el parte Medico que David Pabón resultó con heridas de consideración y fue trasladado a la ciudad de Cúcuta, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo pronóstico reservado.

La situación ha generado consternación entre familiares, amigos y habitantes de la región, quienes han expresado su solidaridad a través de redes sociales con mensajes de apoyo y solidaridad.

“Señor misericordioso, en tus manos pongo la vida de Jonathan David Pabón. Si es tu voluntad, regálale la gracia de la sanidad, renueva su cuerpo y su espíritu y rodéalo de amor y consuelo”, se lee en una de las cadenas de oración difundidas entre los habitantes de Tona, Santander.

Este es el segundo caso que se conoce está semana de ataques contra hinchas del Atlético Bucaramanga en el país. El primero ocurrió en Barranquilla donde un comerciante de autopartes resultó herido tras ser apuñalado por integrantes de las barras bravas del Junior.

Comerciantes de Bucaramanga fue apuñalado por seguidores del Junior en Barranquilla. Su estado es crítico #MañanasBlu https://t.co/N5EcP34MS7 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 20, 2025

Según relató la madre de la víctima, Jonathan había viajado a la capital del Atlántico por motivos de negocios y aprovechó su estadía para asistir al encuentro deportivo en compañía de un amigo y su esposa. Sin embargo, al llegar a las afueras del estadio fue atacado por un grupo de barristas que lo golpearon y apuñalaron en repetidas ocasiones.

“Mi hijo fue víctima de una violencia brutal. Lo golpearon salvajemente y le propinaron más de 10 puñaladas, dejándolo en estado crítico. Además, lo robaron en medio del ataque, sin que nadie respondiera por ello”, denunció Rojas.