Autoridades investigan el asesinato de un joven de 20 años en Piedecuesta

Como Deyner David Zulúaga Martínez, de 20 años, fue identificado el joven asesinado en la madrugada de este miércoles, 12 de noviembre, durante un ataque armado perpetrado en el barrio Cerros del Mediterráneo, en Piedecuesta.

De acuerdo con la investigación inicial, Deyner David estaba en Bucaramanga con unos amigos y posteriormente tomó su motocicleta para emprender el camino hacia su casa. Cuando estaba llegando, dos sicarios en motocicleta lo interceptaron, y el parrillero desenfundó un arma y empezó a dispararle.

Según el reporte de las autoridades, el joven presentaba cuatro impactos de bala en el pecho, dos en las piernas, uno en el brazo izquierdo y otro en la región lumbar.

Aunque Deyner David fue auxiliado por personas del sector e incluso trasladado al Hospital de Piedecuesta, la gravedad de las heridas cobró su vida.



“Le pido a las autoridades que investiguen para que el crimen de mi hijo no quede impune, porque ya se han venido presentando muchos actos violentos en el pueblo y, según veo, eso sigue y sigue, y no ha parado. Hay una especie de vandalismo, una guerra entre barrios, y eso no puede seguir sucediendo”, expresó el padre del joven.

La principal hipótesis que manejan las autoridades es la de un caso de asesinato relacionado con un ajuste ilegal de cuentas.

La investigación se centrará ahora en la recopilación de videos de las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer la identidad de los responsables de este crimen. Además, se están realizando entrevistas para determinar si el joven habría recibido algún tipo de amenaza.