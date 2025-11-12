En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Autoridades investigan el asesinato de un joven de 20 años en Piedecuesta

Autoridades investigan el asesinato de un joven de 20 años en Piedecuesta

La comunidad pidió mayor presencia de las autoridades, pues la violencia no da tregua en el municipio santandereano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad