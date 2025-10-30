Feria empresarial reunirá a 28 emprendedores en Piedecuesta este fin de semana

Del 1 al 3 de noviembre, el barrio San Carlos de Piedecuesta será escenario de la primera feria empresarial, un evento que reunirá a 28 emprendedores locales en la carrera 16 #1N del sector. La jornada se desarrollará de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y busca visibilizar el talento y la creatividad de los habitantes de esta comunidad.

La iniciativa es organizada por el grupo Mujeres Impulsando Sueños, conformado desde agosto con el propósito de promover el emprendimiento local.

“Esta primera feria fue creada por nosotras para que muchos emprendedores del barrio San Carlos tuvieran la oportunidad de mostrar sus productos. Hay mucho talento: marroquinería, crochet, porcelanicrón, trabajos en madera, tortas caseras y muñecos navideños hechos a mano. La mayoría son mujeres, aunque también contamos con dos hombres: un chef pastelero y un agricultor de café que cultiva, procesa y empaca su propio producto”, explicó Luz Dary Bonilla, vocera del colectivo organizador.

Entre los proyectos innovadores que participarán se destacan helados para perros y una propuesta gastronómica de elotes con fusión de sabores colombianos y mexicanos, elaborada por jóvenes emprendedores del sector.



La feria es una oportunidad para fortalecer la economía local y fomentar el trabajo conjunto entre los vecinos del barrio, que buscan consolidar este espacio como un punto de encuentro para la comunidad piedecuestana.