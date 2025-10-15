En vivo
Daniel Quintero
Carro bomba en Ecuador
Selección Colombia
Fin guerra en Gaza

UIS consolida el primer observatorio de radioastronomía de Colombia en Piedecuesta

UIS consolida el primer observatorio de radioastronomía de Colombia en Piedecuesta

La iniciativa es impulsada por el Grupo de Investigación en Control, Electrónica, Modelado y Simulación de la Universidad Industrial de Santander.

FOTO UIS ANTENAS ESPACIALES.jpeg
FOTO: Laboratorio radioestelar de la UIS en Piedecuesta- suministrada UIS
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

En un avance histórico para la ciencia nacional, la Universidad Industrial de Santander lidera la creación del primer observatorio de radioastronomía de Colombia, ubicado en el Parque Tecnológico Guatiguará, en el municipio de Piedecuesta. Este proyecto marca un antes y un después para la investigación en astronomía en el país, al permitir la exploración del universo a través de ondas de radio.

La iniciativa es impulsada por el Grupo de Investigación en Control, Electrónica, Modelado y Simulación (CEMOS), adscrito a la Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones de la UIS. El diseño y desarrollo del observatorio fue liderado por el profesor y doctor en Física Julián Rodríguez Ferreira, junto con Elián Calderón Quintero, ingeniero electrónico y estudiante de Maestría en Ingeniería de Telecomunicaciones, y David González, estudiante de la misma institución.

Aunque el espacio aún se encuentra en proceso de adecuación final, el observatorio ya se encuentra operativo. Su principal objetivo es abrir el camino para el desarrollo de la radioastronomía en Colombia, fortaleciendo al mismo tiempo la formación de talento científico y tecnológico desde la UIS.

"El corazón del observatorio es un radio interferómetro, un sistema compuesto por varias antenas que, pese a estar separadas físicamente, combinan electrónicamente sus señales para producir imágenes con una resolución similar a la de un radiotelescopio del tamaño de la distancia entre ellas. Este sistema constituye el eje central del observatorio y permite captar señales electromagnéticas emitidas desde el universo", dice el informe de la UIS.

Además, el centro cuenta con una estación meteorológica que mide variables como temperatura, humedad y radio interferencias, herramientas fundamentales para garantizar la precisión en la captación de señales de baja frecuencia en esa zona de Santander.

La radioastronomía, explican los investigadores, es una rama de la astronomía que “escucha” el universo. A través de antenas, los radiotelescopios convierten las ondas de radio en señales eléctricas que permiten estudiar objetos y fenómenos cósmicos que no pueden observarse con telescopios ópticos tradicionales.

El profesor Rodríguez Ferreira destacó que el proyecto comenzó a gestarse en 2016, con el propósito de crear un espacio científico construido con tecnología desarrollada íntegramente en Colombia. “Este observatorio es fruto del esfuerzo de investigadores y estudiantes colombianos. Hemos construido los equipos, los sistemas y la infraestructura aquí mismo, aprendiendo y formando nuevas generaciones en el proceso”, señaló.

Con este logro, la UIS se consolida como pionera en el país en el campo de la radioastronomía, abriendo nuevas posibilidades para la investigación, la innovación y la formación científica en Colombia.

