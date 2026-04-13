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Bloqueos en Santander dejan pérdidas por $120.000 millones diarios y agravan crisis vial

La Alianza por Santander se hizo un llamado urgente a levantar los bloqueos y aprovechar los espacios de diálogo abiertos con el Gobierno Nacional.

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