Bloqueos en Santander dejan pérdidas por $120.000 millones diarios y agravan crisis vial

La prolongación de los bloqueos viales en el departamento de Santander continúa generando un fuerte impacto económico y social, con pérdidas estimadas en cerca de $120.000 millones diarios, según advirtió la Alianza por Santander.

La situación, que ya completa varios días, ha afectado gravemente el abastecimiento de alimentos, el transporte de carga y pasajeros, así como la prestación de servicios esenciales. Los gremios aseguran que la crisis ha escalado a un nivel crítico, comprometiendo la competitividad del departamento y el funcionamiento normal de distintos sectores productivos.

De acuerdo con el pronunciamiento, los bloqueos han paralizado corredores estratégicos, dificultando la movilidad entre municipios clave y generando desabastecimiento en diferentes zonas de Santander. Además, advierten sobre el impacto en el empleo y el riesgo de suspensión de operaciones en empresas debido a la falta de insumos.

#URGENTE 🚨 Los bloqueos están generando pérdidas irreversibles en Santander: cerca de $120.000 millones diarios, afectando el abastecimiento, el empleo, la prestación de servicios

esenciales y la competitividad del departamento.



Desde la Alianza por Santander hacemos un llamado… pic.twitter.com/ZZ95Q5XFrg — Cámara de Comercio de Bucaramanga (@CCBucaramanga) April 13, 2026

Este panorama se da en medio del paro campesino que exige al IGAC la revisión de los avalúos catastrales tras el aumento del impuesto predial, situación que mantiene múltiples vías cerradas en el departamento.



Frente a este escenario, desde la Alianza por Santander se hizo un llamado urgente a levantar los bloqueos y aprovechar los espacios de diálogo abiertos con el Gobierno Nacional.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón Liévano, reiteró la preocupación del sector empresarial: “No se puede solucionar un problema creando uno mucho mayor”, afirmó.

#Video Este es el panorama en el peaje de Lebrija que sigue bloqueado por campesinos que protestan contra el avaluó catastral. Viajeros tienen que caminar tres kilómetros para llegar al Aeropuerto Palonegro #MañanasBlu pic.twitter.com/iQAB5R48ck — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 13, 2026

Los gremios insisten en que Santander no puede continuar detenido, mientras crece la presión para alcanzar acuerdos que permitan restablecer la movilidad y mitigar las millonarias pérdidas que deja la crisis.

