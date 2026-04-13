En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Monserrate
Bloqueos en Santander
Amenazas a candidatos
Elecciones en Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Bloqueos en Santander completan cinco días y agravan crisis en transporte y economía

Bloqueos en Santander completan cinco días y agravan crisis en transporte y economía

La situación ya deja millonarias pérdidas económicas y serias afectaciones en el transporte de carga, pasajeros y la conectividad aérea.

Publicidad

Publicidad

Publicidad