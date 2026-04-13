Bloqueos en Santander completan cinco días y agravan crisis en transporte y economía

Cinco días cumplen los bloqueos de vías en el departamento de Santander, en medio de un paro campesino que exige al IGAC la revisión de los avalúos catastrales tras el incremento del impuesto predial. La situación ya deja millonarias pérdidas económicas y serias afectaciones en el transporte de carga, pasajeros y la conectividad aérea.

De acuerdo con gremios y empresarios, las restricciones viales han impactado de manera directa la movilidad entre Bucaramanga y Lebrija, así como en la vía hacia Barrancabermeja, donde se reportan varios puntos de bloqueo activos.

#Atención Manifestantes acaban de bloquear, nuevamente, el peaje en Lebrija. Pasajeros empiezan a caminar para llegar a sus destinos #MañanasBlu pic.twitter.com/jTU576apPw — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 13, 2026

En medio de esta crisis, la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) emitió un pronunciamiento en el que reafirma su compromiso con una conectividad aérea eficiente y segura en la región, advirtiendo que las protestas han afectado la operación del Aeropuerto Internacional Palonegro, principalmente por dificultades en el acceso del personal y el abastecimiento de combustible.

Aunque en las últimas horas se habilitó de manera provisional el paso de vehículos en la vía Bucaramanga–Lebrija, los campesinos retomaron los bloqueos desde las 7:00 de la mañana, lo que evidencia la falta de acuerdos definitivos. Los manifestantes aseguran que los compromisos alcanzados con el gobernador no fueron aceptados por la mayoría.



Campesinos aseguran que continuarán bloqueos en vías de Santander hasta no tener acuerdos #MañanasBluhttps://t.co/G4T5u0ZGIc — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 13, 2026

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, informó que el IGAC estudia la expedición de una nueva resolución que permita reducir los avalúos catastrales. Asimismo, confirmó que este lunes se llevará a cabo una reunión en Bogotá con seis voceros del paro, tras una comunicación telefónica con el director del IGAC, Gustavo Marulanda.

Aunque en un momento se anunció una suspensión temporal de los bloqueos, el paro continúa activo en varios puntos del departamento.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que el IGAC estudia la posibilidad de expedir una nueva resolución que permita reducir los avalúos catastrales tras protestas campesinas en vías del departamento. Este lunes hay una reunión en Bogotá #MañanasBlu pic.twitter.com/vov9HsEiwJ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 13, 2026

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La situación también ha generado alertas en el sector salud. El agente interventor del Hospital del Magdalena Medio, Luis Torres, denunció la falta de un corredor humanitario, señalando que una ambulancia con una mujer embarazada, que requiere atención cardiológica urgente, permanece detenida en la vía entre Barrancabermeja y Bucaramanga.

El agente interventor del Hospital del Magdalena Medio, Luis Torres, denuncia que no hay corredor humanitario. Una ambulancia con una mujer embarazada que requiere atención urgente en cardiología está detenida en la vía Barrancabermeja hacia Bucaramanga. Exigen paso inmediato. pic.twitter.com/5tYOPSX6N1 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 12, 2026

Los gremios productivos advierten pérdidas millonarias. Desde Fenavi en Santander, su directora, Martha Ruth Velásquez, reportó el represamiento de cerca de 10 millones de huevos debido a las dificultades en el transporte.

“Necesitamos saber a quién le facturamos las pérdidas de este producto”, manifestó la dirigente, reflejando la preocupación del sector avícola.

“Necesitamos saber a quién le facturamos las pérdidas de este producto”, afirmó la directora de Fenavi en Santander, Martha Rut Velásquez, al advertir un represamiento de cerca de 10 millones de huevos. #VocesySonidos pic.twitter.com/7Ka6lGhsm4 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 12, 2026

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Mientras avanzan los diálogos entre el Gobierno departamental, el IGAC y los representantes de la protesta, la situación sigue siendo crítica en las principales vías de Santander. Los bloqueos continúan generando afectaciones en la economía, la movilidad y la atención de emergencias, a la espera de soluciones concretas tras la reunión prevista en Bogotá.