Bucaramanga está lista para el Festival de la Empanada: fecha y precios

La capital santandereana ya está lista para vivir una nueva edición del Festival de la Empanada, que este año llega a su versión número diez bajo el lema “Unidos x el Sabor”. El evento, que se ha consolidado como una tradición gastronómica en la ciudad, se celebrará del 24 al 28 de septiembre y promete superar las expectativas de las nueve ediciones anteriores.

Con entrada gratuita y abierto al público en general, el festival reunirá a maestros empanaderos locales, nacionales e internacionales, quienes presentarán lo mejor de su arte culinario. Los asistentes podrán disfrutar desde las empanadas tradicionales hasta propuestas innovadoras, con la participación confirmada de ciudades como Bogotá, Medellín, Villa de Leyva y Neiva.

El objetivo central del festival es exaltar la autenticidad, la unión familiar y la gastronomía local, dignificando a los pequeños productores y promoviendo el turismo en la región.

“La empanada es un símbolo de encuentro y sabor; queremos que Bucaramanga y el país se unan en torno a ella”, señalé Elmer Rodríguez, director del festival.



Actividades para toda la familia

El Festival de la Empanada contará con precios populares que iniciarán desde los $5.000, lo que lo convierte en un espacio incluyente y accesible. Además, ofrecerá una variada agenda de actividades:

Degustaciones de empanadas de diferentes regiones de Colombia y del mundo.

de empanadas de diferentes regiones de Colombia y del mundo. Concursos Chefs Kids Santander , en Piedecuesta, donde niños prepararán recetas tradicionales heredadas de sus abuelas.

, en Piedecuesta, donde niños prepararán recetas tradicionales heredadas de sus abuelas. Shows en tarima con presentaciones musicales y culturales.

con presentaciones musicales y culturales. Talleres y clases en vivo de cocina tradicional colombiana.

de cocina tradicional colombiana. Exposición y subasta de arte con participación de artistas locales e internacionales.

Una cita con la tradición y el turismo

Más que un evento gastronómico, el Festival de la Empanada busca convertirse en una plataforma de integración cultural y desarrollo económico para Santander. Durante cinco días, Bucaramanga será el epicentro de sabores, creatividad y tradición, con la expectativa de recibir a miles de visitantes de todo el país.