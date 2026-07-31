Bucaramanga refuerza medidas de seguridad previo a la posesión presidencial

A una semana de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, las autoridades de Bucaramanga anunciaron un fortalecimiento de las medidas de seguridad con el fin de prevenir posibles alteraciones del orden público durante los días previos y posteriores al acto de investidura.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó que la Administración Municipal, en coordinación con la Policía Metropolitana y demás organismos de seguridad, intensificaron los dispositivos de vigilancia y monitoreo en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.

Las medidas buscan atender cualquier eventualidad relacionada con posibles hechos de violencia o concentraciones de ciudadanos que se oponen al nuevo Gobierno Nacional, garantizando al mismo tiempo el derecho a la protesta pacífica y la seguridad de los habitantes.

Entre las acciones previstas se encuentran el incremento de patrullajes, el monitoreo permanente de zonas de alta afluencia de personas y el fortalecimiento de los canales de inteligencia para anticipar cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad de la capital santandereana.



Las capacidades operativas que los ciudadanos ven en las calles, tienen un plan estratégico de preparación con toda la Fuerza Pública.



Desde ya coordinamos los planes de seguridad para los próximos días y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. pic.twitter.com/qLpX229c9P — Cristian Portilla (@Cportilla40) July 16, 2026

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que las manifestaciones, en caso de presentarse, transcurran de manera pacífica y dentro del respeto por los derechos de todos los ciudadanos.

Ante la alerta nacional por posibles acciones terroristas en el marco de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, la Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita prevenir ataques y fortalecer las labores de inteligencia de las autoridades.

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El anuncio fue hecho por el subsecretario de Seguridad de Santander, Douglas Arenas, quien explicó que la medida hace parte de las instrucciones impartidas por el gobernador del departamento para reforzar las acciones de prevención y anticiparse a cualquier amenaza contra la seguridad.

Tres recompensas fortalecen la seguridad en Santander: $30 millones por información en Floridablanca, $30 millones por alias Monsalve y hasta $50 millones para prevenir acciones terroristas. pic.twitter.com/NpyMxIHPoq — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) July 27, 2026

Según el funcionario, el incentivo económico será entregado a las personas que aporten información oportuna y verificable que permita a la Policía Nacional y a los organismos de investigación actuar antes de que se materialicen posibles hechos de terrorismo.

En Bucaramanga, el plan contempla un trabajo articulado entre la Alcaldía, la Policía y los organismos de seguridad para preservar la convivencia y garantizar el normal desarrollo de las actividades en la ciudad.