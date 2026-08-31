En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Últimos temblores en Colombia
Licencia de conducción
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Bucaramanga refuerza preparación ante posibles efectos del fenómeno de El Niño

Bucaramanga refuerza preparación ante posibles efectos del fenómeno de El Niño

La Administración Municipal señaló que continuará trabajando junto con los organismos de socorro y las entidades que hacen parte del sistema de gestión del riesgo.

Fenómeno del Niño.jpg
Blu Radio. Fenómeno del Niño //Foto: Alcaldía de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

La Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, fortaleció la articulación con organismos de socorro, entidades e instituciones aliadas para mejorar la capacidad de preparación y respuesta ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Durante una nueva sesión del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, se revisaron escenarios de riesgo y se coordinaron acciones encaminadas a responder de manera oportuna ante las situaciones que puedan presentarse durante esta temporada seca.

Últimas noticias

Lucas, el niño de Cúcuta que pidió ayuda al presidente.
Santanderes

Lucas, niño de 7 años, llegará a Bucaramanga en jet ambulancia y se someterá a exámenes

Seguridad en Piedecuesta por incremento de narcotráfico y sicariatos
Santanderes

Piedecuesta, en alerta por disputa de bandas por el control del narcotráfico

El encuentro contó con la participación de diferentes entidades y organismos de socorro, con el propósito de unir capacidades, fortalecer protocolos y establecer estrategias de prevención y atención frente a eventuales emergencias.

Desde la UMGRD se resaltó que la gestión del riesgo requiere anticipación, coordinación y participación institucional, por lo que estos espacios permiten evaluar las condiciones del territorio y mejorar los mecanismos de respuesta.

"Entre las prioridades se encuentra mantener una articulación permanente entre las instituciones para fortalecer la capacidad operativa y garantizar una respuesta oportuna ante posibles emergencias asociadas a las condiciones climáticas", dijo Didier Rodríguez, director de Gestión de Riesgo de Bucaramanga.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El fenómeno de El Niño está asociado con cambios en los patrones de precipitación y temperaturas más elevadas, condiciones que pueden incrementar determinados riesgos, entre ellos incendios forestales, disminución de fuentes hídricas y afectaciones relacionadas con las altas temperaturas.

Publicidad

Por esta razón, las autoridades de Bucaramanga mantienen acciones de monitoreo, prevención y preparación para reducir el impacto de posibles emergencias.

La UMGRD hizo un llamado a los bumangueses a mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades, especialmente aquellas relacionadas con el ahorro de agua, la prevención de incendios y el manejo adecuado de residuos y fuentes de calor.

La Administración Municipal reiteró que la prevención y la respuesta ante emergencias son una responsabilidad compartida entre las instituciones y la ciudadanía, con el objetivo de avanzar hacia una Bucaramanga con mayor capacidad para anticiparse y enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Relacionados

Bucaramanga

Alcaldía de Bucaramanga

Santander

Emergencias

Fenómeno de El Niño

Ola de calor

UNGRD

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad