Bucaramanga refuerza preparación ante posibles efectos del fenómeno de El Niño

La Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, fortaleció la articulación con organismos de socorro, entidades e instituciones aliadas para mejorar la capacidad de preparación y respuesta ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Durante una nueva sesión del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, se revisaron escenarios de riesgo y se coordinaron acciones encaminadas a responder de manera oportuna ante las situaciones que puedan presentarse durante esta temporada seca.

El encuentro contó con la participación de diferentes entidades y organismos de socorro, con el propósito de unir capacidades, fortalecer protocolos y establecer estrategias de prevención y atención frente a eventuales emergencias.

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Desde la UMGRD se resaltó que la gestión del riesgo requiere anticipación, coordinación y participación institucional, por lo que estos espacios permiten evaluar las condiciones del territorio y mejorar los mecanismos de respuesta.



"Entre las prioridades se encuentra mantener una articulación permanente entre las instituciones para fortalecer la capacidad operativa y garantizar una respuesta oportuna ante posibles emergencias asociadas a las condiciones climáticas", dijo Didier Rodríguez, director de Gestión de Riesgo de Bucaramanga.

El fenómeno de El Niño está asociado con cambios en los patrones de precipitación y temperaturas más elevadas, condiciones que pueden incrementar determinados riesgos, entre ellos incendios forestales, disminución de fuentes hídricas y afectaciones relacionadas con las altas temperaturas.

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Por esta razón, las autoridades de Bucaramanga mantienen acciones de monitoreo, prevención y preparación para reducir el impacto de posibles emergencias.

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La UMGRD hizo un llamado a los bumangueses a mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades, especialmente aquellas relacionadas con el ahorro de agua, la prevención de incendios y el manejo adecuado de residuos y fuentes de calor.

La Administración Municipal reiteró que la prevención y la respuesta ante emergencias son una responsabilidad compartida entre las instituciones y la ciudadanía, con el objetivo de avanzar hacia una Bucaramanga con mayor capacidad para anticiparse y enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño.