Buscan a grupo armado que intimidó a pasajeros de buses en ruta Bucaramanga - Cáchira

Las autoridades trabajan en la identificación de los hombres armados que vandalizaron dos buses de la empresa Flota Cáchira, este lunes, en la ruta Bucaramanga-Cáchira (Norte de Santander). De acuerdo con información suministrada, al parecer los delincuentes se identificaron como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

El reciente hecho de inseguridad tiene en zozobra al gremio transportador quienes han manifestado que tienen temor ante la repetición de un caso como este, que pueda presentarse de una manera más violenta. Tras la interceptación Flota Cáchira suspendió temporalmente las rutas de Bucaramanga-Cáchira mientras se evalúa la situación de orden público y se brindan garantías para la operación del servicio.

¿QUÉ SUCEDIÓ?



El hecho se presentó este lunes 19 de enero cuando hombres armados ilegales pararon los buses, obligaron a bajarse a los pasajeros, les pidieron sus documentos y posteriormente grafitearon los vehículos, en lo que sería un acto de intimidación. "Ahí por la entrada de San Pablo le pincharon las ruedas de adelante a las busetas y las marcaron", afirmó un habitante del sector.

Ante esta situación, los pasajeros tuvieron que esperar la llegada de otros medios de transporte que les facilitaran la llegada a sus lugares de destino. Una vez lograron arrivar a El Playón, con miedo alertaron a las autoridades y se comunicaron con sus familiares para hacerles saber que pese al momento de gran temor, se encontraban bien.

La información inicial fue suministrada directamente en la oficina ubicada en el centro de Bucaramanga. Se espera que en las próximas horas la autoridades den a conocer las medidas de seguridad que se dispondrán en esta ruta para salvaguardar la vida de los conductores y pasajeros que transitan este corredor vial.

