En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
EPS
Augusto Rodríguez
Profesor del Externado
Accidente de trenes en España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Buscan a grupo armado que intimidó a pasajeros de buses en ruta Bucaramanga - Cáchira

Buscan a grupo armado que intimidó a pasajeros de buses en ruta Bucaramanga - Cáchira

Los pasajeros de dos buses de la empresa Flota Cáchira, que cubrían la ruta Bucaramanga - Cáchira (Norte de Santander), fueron amedrantados por delincuentes en el sector La Vega.

Publicidad

Publicidad

Publicidad