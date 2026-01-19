Casa Búho abre inscripciones para atención gratuita de la primera infancia en Bucaramanga

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de niños y niñas de la población vulnerable de Bucaramanga, Casa Búho reabre sus puertas para atender a menores desde los siete meses hasta los 6 años de edad. Esta guardería gratuita ubicada en la carrera 27#33-20 cuenta con profesionales idóneos para atender de manera integral a los más pequeños.

La Alcaldía de Bucaramanga dio a conocer su compromiso con los derechos de la población infantil, “la administración sigue garantizando los derechos de los pequeños y de los grandes haciendo una apuesta para que Bucaramanga avance y avance segura”, afirmó Iván Darío Torres Alfonso, secretario de Desarrollo Social.

Las personas interesadas en acceder a un cupo deben acercarse a las instalaciones de Casa Búho o a la Secretaría de Desarrollo Social ubicada en la segunda fase de la Alcaldía de Bucaramanga, entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m o de 2:00 p.m a 5:00 p.m.

REQUISITOS PARA APLICAR A ESTE BENEFICIO:

● Cédula de ciudadanía del padre, madre o representante legal del niño o niña.

● Copia de documento de identidad de cada niño o niña. (Registro civil de nacimiento y tarjeta de identidad). Cuando se trate de niños, niñas extranjeras que residan de forma temporal o permanente en el país presentarán documento de identificación válido en su país de origen o pasaporte en caso de que cuenten con ello.

● Copia de documento de afiliación o vinculación del niño o niña al sistema general de seguridad social en salud.

● Documento impreso donde se evidencia rango de niveles del Sisbén IV.

● Copia del reporte actualizado del esquema de vacunación completo para la edad según la normatividad vigente.

● Certificado del estado de salud física y oral de los niños y niñas:

- Certificado médico o historia médica

-Certificado de tamizaje auditivo

-Carta dental actualizada

● Certificado de examen de agudeza visual (para los niños, niñas a partir de los 3 años).

● Copia de asistencia al programa de crecimiento y desarrollo en la frecuencia establecida en la normatividad vigente.

● Recibo de servicio público, del lugar de residencia del niño o niña.



Este espacio brinda atención en la nutrición, orientación psicosocial y educativa de los menores; además de material pedagógico, estimulación temprana y desarrollo motor fundamental para los primeros años de los niños y niñas de Bucaramanga.

