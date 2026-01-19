Autoridades en Antioquia rechazaron declaraciones del ministro de Salud sobre hospital de Itagüí

Diferentes manifestaciones de rechazo han generado las recientes declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien manifestó que “los ricos también lloran” a propósito de la compleja situación financiera que afronta el Hospital San Rafael de Itagüí.

En las últimas horas desde la capital antioqueña la secretaria de Salud del departamento, Marta Cecilia Ramírez, cuestionó que el alto funcionario generara una diferenciación entre ricos y pobres sobre un tema tan sensible y recordó la grave situación de muchos hospitales por deudas que superan los dos billones de pesos solo por parte de entidades intervenidas como Nueva EPS y Savia Salud.

La funcionaria puso ejemplos de municipios como Nechí o Cisneros donde el panorama en sus hospitales públicos no es muy diferente al de Itagüí y remarcó que la mayoría de sus pacientes son de bajos estratos.

"Reduce el tema con total descaro a un asunto de ricos y pobres, pues contarle al ministro que desconoce la situación de salud de Antioquia que tenemos tres millones de personas afiliadas a EPS intervenidas y que ellas el 75% pertenecen al régimen subsidiado", dijo Ramírez.



Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez recordó que la expresión del ministro Jaramillo está directamente relacionada con la misma proferida por Pablo Escobar y sus sicarios tras la masacre de 23 jóvenes en la Discoteca Oporto en 1990 y reiteró que el actual Gobierno nacional destruyó un modelo de salud que a pesar de algunas falencias funcionaba con alguna solvencia.

“Llegaron a tomar venganza dentro de una lucha de clases que solo ellos tienen en su cabeza. Y por hacerle daño a los “ricos” se lo están haciendo mucho más a los más pobres”, dijo en su cuenta de X.

"En esto presidente Petro, aquí no solo los ricos lloran, lloran los pobres, llora la clase media, llora el país. Dejen de ser tan inhumanos, dejen de ser tan sinvergüenzas, dejen de ser tan descarados. ¡Qué dolor! ¿En qué se diferencian hoy de Pablo Escobar y sus sicarios cuando asesinaron a 23 jóvenes en la discoteca Ocorto diciendo que los ricos también lloran?", dijo el alcalde.

Publicidad

En medio de avances para conciliaciones de pago, la administración de la capital antioqueña aún espera que se haga efectiva la acción popular para que el Gobierno nacional cumpla con el giro de recursos a EPS y que estas a su vez hagan llegar los dineros a clínicas y hospitales que están debiendo reducir o eliminar servicios y especialidades por cuenta de la dificultades para pagar profesionales y adquirir insumos.