Antioquia  / Autoridades en Antioquia rechazaron declaraciones del ministro de Salud sobre hospital de Itagüí

Autoridades en Antioquia rechazaron declaraciones del ministro de Salud sobre hospital de Itagüí

Mientras que la secretaría de Salud del departamento las calificó como descaradas el alcalde Federico Gutiérrez dijo que llegaron a destruir el sistema.

