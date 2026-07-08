Cae banda que sembraba terror con videos violentos y cometía homicidios en Santander

Un contundente golpe contra las estructuras dedicadas al microtráfico y al sicariato en Santander propinaron la Policía Nacional y la Fiscalía con la desarticulación de la banda delincuencial 'Los Macabros', organización señalada de intimidar a la comunidad mediante amenazas, extorsiones y homicidios para controlar el tráfico de estupefacientes en la provincia de Guanentá.

El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, informó que en desarrollo de la operación fueron capturadas 11 personas por orden judicial y se imputaron cargos a otros tres presuntos integrantes que actualmente permanecen recluidos en diferentes centros carcelarios del país.

Según la investigación, el cabecilla de la organización era alias 'Xavier', quien, pese a estar privado de la libertad en la cárcel de Puerto Triunfo, continuaba dirigiendo las actividades criminales del grupo. De acuerdo con las autoridades, este hombre habría establecido alianzas con la estructura delincuencial trasnacional 'Los AK-47', con el propósito de expandir el control del narcotráfico, así como la comisión de extorsiones y homicidios selectivos en esta zona del departamento.

La operación fue desarrollada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), en coordinación con la Fiscalía Cuarta Seccional de San Gil, mediante diez diligencias de registro y allanamiento realizadas en los barrios Villa Fonce, Coovib, San Martín, El Porvenir, Villa Prado y Marcela Campestre, en San Gil, además de procedimientos en Barrancabermeja y Bucaramanga.



Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes, homicidio, amenazas y extorsión.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la investigación es que la organización utilizaba el terror como mecanismo de intimidación. De acuerdo con el coronel Arévalo, “los integrantes de la banda enviaban a sus víctimas videos de extrema violencia, algunos grabados en otras regiones e incluso en otros países, en los que aparecían personas siendo descuartizadas, con el fin de obligar a expendedores locales a someterse a sus exigencias y consolidar el control del negocio del microtráfico”.

Como resultado de la investigación, las autoridades lograron esclarecer cinco homicidios, cuatro casos de tentativa de homicidio y un hecho de extorsión ocurridos en la provincia de Guanentá. Además, durante los procedimientos fueron incautados seis teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense para fortalecer las investigaciones sobre la estructura criminal.

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Finalmente, el coronel Arévalo invitó a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier actividad delictiva a través de la línea de emergencias 123, la línea 165 del Gaula y la Línea Contra el Crimen 314 358 7212, al señalar que la información de la comunidad sigue siendo fundamental para combatir las organizaciones criminales en Santander.

Con esta operación, ya son cerca de 80 personas capturadas por orden judicial en los últimos siete meses en cuatro grandes intervenciones adelantadas por la Policía en esta región del departamento, de las cuales cerca del 90 % permanecen con medida de aseguramiento.