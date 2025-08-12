Cae en Santander uno de los asesinos más buscados del Quindío: casi huye de retén policial

En un operativo de control vial, la Policía en Santander capturó a Julián Alexis Cruz García, alias 'Julián', uno de los delincuentes más buscados del departamento del Quindío y sobre quien pesaba una condena de 34 años de prisión por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

El procedimiento se realizó en el kilómetro 76+200 de la vía San Gil – Bucaramanga, en el sector conocido como El Kiosko. Según el reporte oficial, el hombre se movilizaba en motocicleta e intentó evadir un puesto de control policial. Al ser requerido por las autoridades, presentó una cédula de ciudadanía falsa.

Los uniformados lo trasladaron a las instalaciones de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), donde se confirmó su verdadera identidad y se constató la orden de captura vigente. Durante la verificación, también se estableció que Cruz García tenía otros antecedentes judiciales por delitos similares cometidos en 2009, 2010 y 2024.

En el año 2009, alias 'Julián' figuró en el cartel de los más buscados del Quindío, señalado de integrar un grupo delincuencial común organizado con injerencia en Quimbaya, presuntamente responsable de varios homicidios relacionados con disputas por el control del tráfico local de estupefacientes.

El capturado fue dejado a disposición del juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad para su traslado a un establecimiento carcelario del orden nacional.

“Este resultado es producto del trabajo articulado y profesional de nuestros policías en el territorio, quienes logran la captura de un actor criminal de alto perfil que había logrado eludir a la justicia durante varios años”, afirmó el coronel Carlos Efrén Fuelagán Cabrera, comandante de Policía Santander.