Cae presunto integrante del ‘Tren de Aragua’ buscado por homicidio en Venezuela

La Policía Metropolitana de Bucaramanga adelantó dos diligencias de registro y allanamiento en los barrios Coaviconsa y Luz de Salvación contra los grupos criminales “Los del Sur” y el “Tren de Aragua”. En los operativos, liderados por la Sijín y la Sipol, fue capturado en flagrancia Daniel Alejandro Luna Escobar, conocido como alias “Carne Molida”, señalado de ser integrante del “Tren de Aragua”.

Según informó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana, el detenido sería administrador y sicario de la organización, además de mantener alianzas con la banda “Los del Sur” para la distribución de estupefacientes y otras actividades criminales en el área metropolitana de Bucaramanga.

Alias “Carne Molida” también es requerido en Venezuela por homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

"Durante los allanamientos, se incautó un revólver marca Llama con 14 cartuchos calibre 38, así como una amplia variedad de sustancias ilícitas: 53 bolsas de marihuana, 140 dosis de bazuco, 22 bolsas con clorhidrato de cocaína, una bolsa con Tusi, 85 pastillas sintéticas, tres bolsas con heroína y 14 cuadros de LSD. El material está avaluado en varios millones de pesos. También fueron decomisados un iPad, un celular, un disco duro, una gramera digital, una agenda y $2 millones en efectivo", detalló el general Quintero.



Los inmuebles intervenidos, de acuerdo con la Policía, eran utilizados como centros de preparación, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, destinados principalmente a distribución a domicilio en discotecas y corredores nocturnos de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón.

El capturado y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que definirá la situación judicial del detenido.

La Policía Metropolitana invitó a la ciudadanía a denunciar actividades delictivas a las líneas 123 o 314 358 7212.