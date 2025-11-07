En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Deportivo Pereira
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Policía desmantela primera célula asentada en España del Tren de Aragua: van 13 capturados

Policía desmantela primera célula asentada en España del Tren de Aragua: van 13 capturados

En esta segunda fase, los agentes arrestaron a ocho presuntos miembros en Barcelona, dos en Madrid y uno en Gerona, La Coruña y Valencia. Cuatro cumplen ya prisión provisional por orden judicial.

Tren-Aragua-Espana.png
Operativo contra Tren de Aragua
Foto: Captura pantalla
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad