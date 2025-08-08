Caen diez integrantes de Los de la M en Barrancabermeja; los acusan de dos muertes

En una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Gaula Militar y la Alcaldía de Barrancabermeja, fueron capturados diez presuntos integrantes de la banda criminal Los de la M, sindicados de extorsionar a comerciantes y de estar vinculados a dos homicidios ocurridos en junio de este año.

La ofensiva se desplegó en cuatro diligencias de registro y allanamiento en distintos sectores del distrito petrolero. Durante la intervención, las autoridades señalaron que lograron capturar por orden judicial y en flagrancia a alias ‘Mami’, ‘Modo avión’, ‘Marly’, ‘Pimienta’, ‘Peñate’, ‘Brayan’, ‘Pereira”, ‘Jacsury’, Danny’ y ‘Erika’.

Los detenidos enfrentarán cargos por extorsión agravada, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y homicidio.

En la operación se incautaron una pistola marca Prieto Beretta, 55 cartuchos de diferentes calibres, cinco motocicletas, 263 gramos de marihuana y doce teléfonos celulares.

Según la Policía, estos elementos eran utilizados para realizar actividades de intimidación y cobro de extorsiones.

Así fue el operativo para capturar a 10 integrantes de la temida banda 'Los de la M' en Barrancabermeja. "Son responsables de homicidios, extorsiones, amenazas y tráfico de estupefacientes", afirmó el coronel Jhon Jairo Roa de la Policía del Magdalena Medio #MañanasBlu pic.twitter.com/avd0mz9Pru — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 8, 2025

Publicidad

Los capturados serían responsables de una serie de extorsiones contra comerciantes locales, a quienes exigían sumas entre 25 y 100 millones de pesos. Para ejercer presión, utilizaban métodos violentos como amenazas directas, disparos contra fachadas e incluso la incineración de establecimientos comerciales.

Además, estarían implicados en los homicidios de dos empleados del taller Alkana Motos, perpetrados los días 3 y 7 de junio en el barrio Primero de Mayo. Las investigaciones señalan a alias ‘Cachama’ como autor intelectual de estos crímenes.

Este hombre, identificado como cabecilla de ‘Los de la M’ en la Comuna 5, actualmente se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad La Picaleña, en Ibagué, desde donde seguía coordinando actividades delictivas. La Fiscalía ha solicitado su imputación formal por estos hechos.

Publicidad

Los diez capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en las próximas horas un juez de control de garantías definirá su situación jurídica.