Caen tres personas señaladas asesinar a siete personas en Barrancabermeja

La Policía Nacional del Magdalena Medio logró la captura de tres presuntos integrantes “Los de La M”, señalados de participar en al menos siete homicidios ocurridos este año en Barrancabermeja.

Los detenidos fueron identificados como Jefferson Andrés Alfonso Amaya, alias “Andrés” o “W”; Alexander Rocha Pedroso, alias “Muerto Vivo”; y Susana María Libia Blanco Díaz, alias “La Crespa” o “Churca”. De acuerdo con las autoridades, estas personas serían responsables de los delitos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego.

Las capturas se efectuaron mediante diligencias de registro y allanamiento, tras un proceso investigativo adelantado por la Sijin, en articulación con inteligencia policial y el grupo GOES. Según el informe, los tres capturados eran dinamizadores de homicidios, tráfico de armas y microtráfico en la comuna 3 de Barrancabermeja, uno de los sectores más afectados por la disputa territorial entre organizaciones criminales.

Alias “Andrés” o “W” sería hombre de confianza de alias “Brayan Cardona”, principal cabecilla del GDCO “Los de La M”, mientras que “Muerto Vivo” habría fungido como su principal ejecutor de acciones sicariales contra estructuras rivales. Por su parte, “La Crespa” o “Churca” presuntamente coordinaba el ocultamiento de armas, la distribución de estupefacientes y el cobro de extorsiones a comerciantes y prestamistas informales (gota a gota).



Gracias a esta operación, la Policía reportó el esclarecimiento de siete homicidios cometidos entre enero y abril de 2025, todos bajo la modalidad de sicariato:Rafael Antonio Rodríguez Miranda, 19 de enero; Ricardo Antonio Salgado Lara, 24 de febrero; Andrés Ricardo Flórez Basto, 30 de marzo; Jeferson Ospina Arenas, 6 de abril; Jhon Alexander Vergara Flórez, 5 de abril; William Steven Villadiego Acuña, 13 de abril; una víctima menor de edad, 24 de abril.

Además, los tres capturados estarían vinculados a una tentativa de homicidio registrada el 3 de marzo, en la que resultó gravemente herido Johan Daniel Sánchez Vergara.

El comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio destacó que con este operativo se logra afectar de manera significativa la estructura de “Los de La M”, prevenir nuevas acciones criminales y mejorar la percepción de seguridad en la comuna 3 del puerto petrolero.

Publicidad

“Este resultado es producto del trabajo articulado entre nuestras unidades de investigación e inteligencia. Seguiremos firmes en el propósito de devolver la tranquilidad a los habitantes de Barrancabermeja”, indicó la institución en un comunicado.