Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturado presunto responsable de asesinar a un menor por una gorra en Girón

Capturado presunto responsable de asesinar a un menor por una gorra en Girón

Un hombre fue capturado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga tras ser señalado como presunto responsable del homicidio del menor de 15 años en el barrio Villas de San Juan.

