Capturan a alias ‘Beto’, señalado del homicidio de un hombre en febrero en Bucaramanga

El operativo de captura de alias 'Beto' se desarrolló en un puesto de control instalado en la carrera 27 con avenida Quebradaseca de Bucaramanga, donde los uniformados verificaron los antecedentes del detenido y confirmaron que era requerido por el Juzgado 11 Municipal de Bucaramanga por el delito de homicidio agravado.

Los hechos que originaron la orden judicial ocurrieron el pasado mes de febrero, en la calle 8 entre carreras 20 y 21, barrio Comuneros. En esa ocasión, la Policía fue alertada sobre una persona tendida en el suelo, inicialmente por un posible accidente de tránsito. Sin embargo, al inspeccionarlo, los uniformados hallaron que presentaba múltiples heridas con arma cortopunzante en el pecho. La víctima, un hombre que no portaba documentos de identidad, falleció en el lugar.

Según la investigación, alias “Beto” sería el principal responsable de este crimen. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para que defina su situación jurídica.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana, en lo corrido del año se han realizado 111 capturas por el delito de homicidio en Bucaramanga y su área metropolitana.