Capturan a dos presuntos responsables de asaltar un banco en Santander

En la mañana de este lunes se registró un millonario asalto en la sucursal de un banco en Barrancabermeja, ubicada en el barrio Colombia, comuna 1, según información preliminar, tres hombres encapuchados y armados ingresaron hacia las 11:30 de la mañana, minutos antes del cierre, y lograron llevarse más de $20 millones de pesos en este municipio de Santander.

Tras el robo, los delincuentes escaparon en dos motocicletas una de color azul y otra negra, sin embargo, un ciudadano que presenció los hechos decidió seguirlos sin ser detectado, observó dónde se escondieron y entregó la dirección exacta a la Policía.

Con esta información, los uniformados llegaron hasta una vivienda en el barrio Uribe Uribe, donde los sujetos habían ocultado las motos, se cambiaron de ropa y abandonaron las capuchas utilizadas en el atraco.

En el lugar, una mujer salió nerviosa asegurando que había sido retenida contra su voluntad mientras los delincuentes se resguardaban.

Durante el procedimiento, la Policía individualizó a uno de los presuntos responsables, residente de la vivienda junto con su madre, mientras que los otros dos lograron huir en un vehículo particular, llevándose consigo el botín y las armas de fuego, utilizadas en el asalto.

En el sitio fueron incautadas las motocicletas, prendas de vestir y otros elementos usados.

Más tarde, las autoridades confirmaron la individualización de un segundo implicado en medio de los operativos de búsqueda. De esta manera, ya son dos los capturados por el millonario robo, mientras continúa la persecución para ubicar al tercer sospechoso.

La Policía de Barrancabermeja destacó la valentía del ciudadano que siguió a los ladrones y aportó información clave para el éxito de la operación.

Asimismo, reiteró que se mantiene un despliegue especial para recuperar la totalidad del dinero hurtado y capturar al otro responsable.