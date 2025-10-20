Capturan a hombre que asesinó a su vecina en Onzaga, Santander, tras disputa por límite de terrenos

La Policía de Santander confirmó la captura del presunto responsable del homicidio de Edilia Ramírez Fonseca, una mujer de 63 años que fue brutalmente asesinada el pasado 10 de marzo de 2025 en zona rural del municipio de Onzaga. El crimen, que causó conmoción en la comunidad, habría ocurrido tras una disputa por linderos de propiedad.

El hecho se registró en la vereda Yariguíes, donde la víctima fue atacada con un arma cortopunzante en más de 30 ocasiones, su cuerpo fue hallado por habitantes de la zona al día siguiente, tendido a un costado de la vía cerca de la escuela rural donde residía, la comunidad alertó a las autoridades, que realizaron el levantamiento del cuerpo y dieron inicio a las investigaciones.

Según el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, las labores de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la Fiscalía Séptima Seccional de San Gil, permitieron esclarecer el caso y dar con la captura del presunto homicida.

“Se logró la captura de un hombre señalado de ser el responsable del homicidio de la señora, las evidencias recolectadas, declaraciones juradas, fijaciones periciales en el lugar de los hechos y cotejos de ADN fueron determinantes para obtener la orden judicial”, explicó el coronel Arévalo Montenegro.



De acuerdo con la investigación, el detenido sería vecino de la víctima y habría actuado por diferencias personales relacionadas con límites de terreno. En el operativo de allanamiento y registro se hallaron prendas y elementos que habrían permitido relacionarlo directamente con el crimen.

El cuerpo de la mujer también presentaba golpes en la cabeza, por lo que el Instituto de Medicina Legal determinó que fue víctima de una agresión violenta.

Tras conocerse el crimen, los habitantes de Onzaga realizaron una velatón en honor a Edilia Ramírez Fonseca, exigiendo justicia y rechazando los hechos de violencia que han afectado a esta zona de la provincia guanentina.

“Nos negamos a aceptar la violencia como parte de nuestra realidad. Honramos la vida de la señora Edilia, cuya luz se ha apagado injustamente. Su ausencia nos deja un vacío, pero su memoria nos obliga a actuar en una causa que nos una a todos”, expresó una habitante durante el homenaje.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de hechos violentos en el departamento y recordó a la ciudadanía que puede denunciar cualquier situación que afecte la seguridad y convivencia a través de la línea 123 o del número contra el crimen 314 328 7212, con absoluta reserva.