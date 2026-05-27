Capturan a mujer con marihuana y a hombre armado con droga en Bucaramanga y Floridablanca

La Policía Metropolitana de Bucaramanga reportó la captura de dos personas en procedimientos realizados en en el área metropolitana por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

El primer caso se registró en el barrio Estoraques II de Bucaramanga, donde uniformados capturaron en flagrancia a una mujer de 26 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según informó la Policía, durante labores de patrullaje y control los uniformados observaron a la hoy capturada en compañía de un sujeto conocido con el alias de 'Betún', señalado por la comunidad de dedicarse presuntamente al expendio de drogas en el sector.

Al notar la presencia policial, ambos intentaron huir, lo que dio inicio a un seguimiento preventivo. Metros más adelante, la mujer fue interceptada luego de arrojar una bolsa negra que llevaba en sus manos. Al verificar el contenido, los uniformados encontraron seis paquetes con marihuana, los cuales fueron incautados de inmediato.

En una persecución de la Policía fue capturada una mujer con seis kilos de marihuana en el barrio Estoraques de Bucaramanga. "Estaba con un sujeto conocido como alias 'Betún', quien se dio a la fuga", señalaron las autoridades #MañanasBlu pic.twitter.com/eLVkNYsBv7 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 27, 2026

En un segundo operativo desarrollado en la calle 107 con carrera 39, sector del intercambiador de Fátima, en el barrio Zapamanga III etapa de Floridablanca, las autoridades capturaron a un hombre de 36 años por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.



Durante el procedimiento policial, realizado en medio de controles y patrullajes preventivos, los uniformados le practicaron un registro personal y hallaron en su poder un arma de fuego artesanal tipo escopeta, un cartucho calibre 16 y una bolsa plástica que contenía aproximadamente 500 gramos de marihuana.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general William Quintero Salazar, aseguró que las autoridades mantienen controles permanentes en puntos estratégicos del área metropolitana para combatir el tráfico local de drogas y evitar que armas ilegales continúen afectando la seguridad y la convivencia ciudadana.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que será la encargada de presentarlos ante un juez para definir su situación judicial.