Cayó alias ‘Máscara’, peligroso cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército, las autoridades lograron la captura en flagrancia de alias ‘Máscara’, presunto cabecilla de zona del Clan del Golfo en Puerto Wilches, Santander. El procedimiento se desarrolló en medio de planes de control y registro adelantados en la zona rural del municipio.

La intervención se produjo en el kilómetro 3, cuando dos personas que se movilizaban en motocicleta intentaron evadir una orden de detención impartida por uniformados. Tras una corta persecución, los agentes lograron detenerlos y practicarles un registro, hallando en su poder seis cartuchos calibre 38 mm. Tanto las municiones como la motocicleta fueron incautadas.

Durante las verificaciones, la Policía confirmó que alias ‘Máscara’ tenía vigente una orden de captura por el delito de hurto calificado y agravado. Además, presenta antecedentes por desaparición forzada, hurto y abuso de confianza.

Según el reporte oficial, el capturado tendría una trayectoria criminal de al menos cuatro años dentro de una subestructura del Clan del Golfo con presencia en varios corregimientos de Puerto Wilches y en la región del Magdalena Medio.



Junto con él fue detenida una mujer de 31 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones.

Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las últimas horas, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra alias ‘Máscara’, mientras avanza el proceso judicial en su contra.