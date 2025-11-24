En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Vuelos hacia Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cayó alias ‘Máscara’, peligroso cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio

Cayó alias ‘Máscara’, peligroso cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio

Según el reporte, el hombre tendría trayectoria criminal dentro de una subestructura del Clan del Golfo con presencia en varios corregimientos de Puerto Wilches y el Magdalena Medio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad