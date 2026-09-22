En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Cholo'
Incendio en Villa de Leyva
Chaparral
Plan de choque en salud

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Compleja cirugía busca mejorar flujo sanguíneo de Lucas; médicos mantienen vigilancia

Compleja cirugía busca mejorar flujo sanguíneo de Lucas; médicos mantienen vigilancia

La intervención tuvo una duración aproximada de seis horas y busca mejorar el flujo de sangre hacia los pulmones y reducir la carga de trabajo del corazón.

Lucas, el niño de Cúcuta que pidió ayuda al presidente.
Lucas, el niño de Cúcuta que pidió ayuda al presidente. Captura de pantalla video redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

El niño Lucas Murillo fue sometido en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca, a una cirugía de Fontan extracardíaco fenestrado, un procedimiento de alta complejidad realizado como parte del tratamiento de su condición cardiovascular.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La intervención tuvo una duración de más de seis horas y busca mejorar el flujo de sangre hacia los pulmones y reducir la carga de trabajo del corazón, favoreciendo una adecuada oxigenación del organismo.

Últimas noticias

foto extorsionistas piedecuesta.jpeg
Santanderes

Caen peligrosos extorsionistas de Piedecuesta; integran banda que asesinó a comerciante

Autopista Bucaramanga - Día Sin Carro.jpg
Santanderes

Día Sin Carro y Sin Moto en Bucaramanga y el área metropolitana será el 6 de octubre

Tras la cirugía, Lucas permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, intubado y bajo vigilancia médica permanente. Las próximas horas serán determinantes para evaluar su respuesta al procedimiento.

“Queda pues lo más difícil, que su cuerpo reciba esta nueva anatomía, digo yo, o esta nueva circulación que le han puesto, sí, que sus órganos, que todas las presiones que manejan en sus pulmoncitos que su corazoncito ande de acuerdo con la cirugía", dijo Andrea García, máma de Lucas.

También manifestó que otro de los aspectos que mantienen en alerta a los médicos y a sus familiares es evitar que se presente un sangrado considerable y lograr que el cuerpo del menor permanezca estable frente a las condiciones posteriores al procedimiento.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

“Nos han dicho que le esperan 72 horas críticas al niño. No queremos ser tan optimistas porque ahorita la verdad está en una situación muy crítica”, explicó la madre, quien, sin embargo, señaló que hasta ese momento los médicos les habían informado que la cirugía estaba funcionando.

Publicidad

A partir de esta etapa, el menor deberá continuar con controles periódicos por cardiología pediátrica y seguimiento médico a largo plazo. El centro médico informó que continuará acompañando a Lucas y a su familia durante el proceso de recuperación.

Relacionados

Floridablanca

Santander

Salud

Nueva EPS

Hospital Internacional de Colombia

Menores de edad

Blu Radio

Noticias de hoy

Bucaramanga

Publicidad

Publicidad

Publicidad