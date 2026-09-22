Compleja cirugía busca mejorar flujo sanguíneo de Lucas; médicos mantienen vigilancia

El niño Lucas Murillo fue sometido en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca, a una cirugía de Fontan extracardíaco fenestrado, un procedimiento de alta complejidad realizado como parte del tratamiento de su condición cardiovascular.

La intervención tuvo una duración de más de seis horas y busca mejorar el flujo de sangre hacia los pulmones y reducir la carga de trabajo del corazón, favoreciendo una adecuada oxigenación del organismo.

Tras la cirugía, Lucas permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, intubado y bajo vigilancia médica permanente. Las próximas horas serán determinantes para evaluar su respuesta al procedimiento.

Lucas Murillo continúa su lucha. El HIC confirmó que el niño de 7 años fue sometido a una cirugía de Fontan extracardíaco fenestrado como parte del tratamiento de su condición cardiovascular. El menor permanece en UCI y bajo vigilancia permanente. #VocesySonidos pic.twitter.com/zFLmk7hEEI — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 22, 2026

“Queda pues lo más difícil, que su cuerpo reciba esta nueva anatomía, digo yo, o esta nueva circulación que le han puesto, sí, que sus órganos, que todas las presiones que manejan en sus pulmoncitos que su corazoncito ande de acuerdo con la cirugía", dijo Andrea García, máma de Lucas.



También manifestó que otro de los aspectos que mantienen en alerta a los médicos y a sus familiares es evitar que se presente un sangrado considerable y lograr que el cuerpo del menor permanezca estable frente a las condiciones posteriores al procedimiento.

Lucas Murillo superó cirugía de ocho horas y entra en las 72 horas más críticas #VocesySonidos https://t.co/hUGe15vtuQ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 21, 2026

“Nos han dicho que le esperan 72 horas críticas al niño. No queremos ser tan optimistas porque ahorita la verdad está en una situación muy crítica”, explicó la madre, quien, sin embargo, señaló que hasta ese momento los médicos les habían informado que la cirugía estaba funcionando.

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A partir de esta etapa, el menor deberá continuar con controles periódicos por cardiología pediátrica y seguimiento médico a largo plazo. El centro médico informó que continuará acompañando a Lucas y a su familia durante el proceso de recuperación.