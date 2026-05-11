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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Condenan a 8 y 9 años de cárcel a dos hombres por ataques violentos en Santander

Condenan a 8 y 9 años de cárcel a dos hombres por ataques violentos en Santander

Las autoridades judiciales han reiterado que este tipo de condenas hacen parte de las acciones para enfrentar los delitos violentos en Santander.

Sentencia-Juez
Foto: EFE
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 11 de may, 2026

Dos hombres fueron condenados en Santander por hechos de violencia ocurridos en Bucaramanga y Barrancabermeja, luego de aceptar su responsabilidad en ataques que dejaron personas heridas y que fueron investigados por la Fiscalía General de la Nación.

En uno de los casos, un juez de conocimiento condenó a 9 años y 6 meses de prisión a Julián Enrique Ballestas Ramírez, señalado de participar en un ataque armado ocurrido el 11 de enero de 2026 en inmediaciones del barrio Colombia, en Barrancabermeja.

Según la Fiscalía, el hecho fue atendido por uniformados de la Policía que se encontraban cerca del lugar y que iniciaron una persecución contra los presuntos responsables, quienes escapaban en motocicleta. Durante el procedimiento, las autoridades observaron que Ballestas Ramírez lanzó un objeto hacia una vivienda, el cual posteriormente fue identificado como un arma de fuego.

El procesado aceptó cargos por homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, mediante un preacuerdo avalado por un juez.

En otro caso, Brennis Alexis Martínez Díaz, de 23 años, fue condenado a 8 años y 7 meses de prisión por intentar asesinar a otro hombre en Bucaramanga. Los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2025 en el sector de Café Madrid.

La investigación estableció que Martínez Díaz atacó a la víctima con un arma cortopunzante y, aunque las heridas fueron de gravedad, la rápida atención médica permitió salvarle la vida.

El hombre aceptó su responsabilidad por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, a través de un acuerdo con la Fiscalía que posteriormente fue aprobado por el juez del caso.

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Las autoridades judiciales han reiterado que este tipo de condenas hacen parte de las acciones para enfrentar los delitos violentos en Santander, donde en los últimos meses se han incrementado los casos relacionados con ataques armados, riñas y hechos de intolerancia en Bucaramanga, Barrancabermeja y otros municipios del departamento.

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