Crece la violencia de género en Santander: 21 mujeres asesinadas en lo que va del año

Lo que se conoce del caso es que Vanessa recibió un mensaje de WhatsApp hacia las 9:26 p. m. del 8 de noviembre y abandonó el establecimiento comercial donde trabajaba. Posteriormente, se subió a una motocicleta conducida por un hombre, por lo que las autoridades no descartan un posible feminicidio.

El coronel Raúl Pérez, comandante operativo de la Policía de Santander, confirmó que “un ciudadano se acercó a la estación de Policía informando sobre la presencia de un cuerpo sin vida sobre la vía en la vereda El Diamante. De inmediato, se dispuso de personal de investigación criminal para esclarecer este hecho y dar con los responsables”.

Según información preliminar de las autoridades, la víctima, madre de una niña de tres años, fue encontrada con las manos amarradas, múltiples golpes y signos de haber intentado ser incinerada, en un hecho que ha generado profunda consternación en el departamento.

Imagen de las redes sociales de la victima. Vanesa Amado Cárdenas de 21 años hallada sin vida en Sabana de Torres, Santander

Este caso se suma a una preocupante estadística, en lo corrido del año, Santander registra 21 homicidios de mujeres, de los cuales cuatro fueron tipificados como feminicidios que ocurrieron en Bucaramanga, tres más en Barrancabermeja y tres hechos violentos continuan en investigación en Sabana de Torres.



Las autoridades han reiterado su llamado a reforzar las estrategias de prevención y protección frente a la violencia de género en el departamento.

Desde la Alcaldía de Sabana de Torres se convocó una velatón en memoria de Vanessa y en apoyo a su familia, como muestra de rechazo frente a este nuevo hecho de violencia que enluta al municipio.

La Policía Nacional invitó a la comunidad a colaborar con las autoridades aportando información que permita avanzar en la identificación del responsable.

“Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave para esclarecer este caso”, indicaron desde el comando departamental.