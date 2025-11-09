En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
UE-CELAC
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Crece la violencia de género en Santander: 21 mujeres asesinadas en lo que va del año

Crece la violencia de género en Santander: 21 mujeres asesinadas en lo que va del año

La Policía investiga el crimen de Vanessa Amado, de 21 años en Sabana de Torres, Santander, su cuerpo fue hallado con señales de tortura en la vereda El Diamante, zona rural del municipio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad