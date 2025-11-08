Crisis hotelera en Santander: el mal estado de las vías tiene en jaque el turismo

El sector hotelero en Santander atraviesa una grave crisis económica y teme pérdidas masivas durante la temporada de diciembre, debido a la baja ocupación y cancelaciones de reservas provocadas por el deterioro de las vías y la falta de conectividad terrestre.

De acuerdo con Jhovana Lozano, directora de Cotelco Santander, durante el reciente puente festivo las cancelaciones alcanzaron el 50%, especialmente en municipios turísticos como San Gil, Vélez y la provincia Guanentina, principales destinos del departamento.

“Estamos muy preocupados porque el Gobierno nacional no se pronuncia. Las personas que visitan Santander lo hacen por tierra, y las malas condiciones viales han frenado completamente el turismo. Ya estamos a menos de 20 días de diciembre y no vemos ninguna respuesta concreta”, expresó Lozano.

La dirigente gremial explicó que el impacto económico no solo afecta al turismo, sino también a los sectores que dependen de la movilidad y el flujo de visitantes, como el comercio y la gastronomía.



A esta situación se suman las pérdidas registradas a comienzos del año durante los paros de transportadores, que también generaron cancelaciones masivas, “muchos cancelaron sus reservas y otros entregaron antes las habitaciones porque tenían miedo de quedar atrapados en medio de los bloqueos”, agregó Lozano.

Señaló que las personas que visitan Santander suelen hacerlo por vía terrestre, atraídas por sus paisajes y por la posibilidad de recorrer las provincias Comunera, Guanentina y de Vélez, reconocidas por su riqueza natural y cultural.

Cotelco advirtió que, si no se restablece la movilidad por los corredores viales afectados como la Ruta 45A hacia Bogotá y la Transversal del Carare, será imposible cumplir las metas proyectadas para la temporada alta de fin de año.