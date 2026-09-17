En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Avioneta accidentada en Chocó
Descertificación en lucha antidrogas
Ecopetrol
Niña en Ciudad Bolívar
James Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Demandan ante Consejo de Estado elección de Nelson López como senador de Cambio Radical

Demandan ante Consejo de Estado elección de Nelson López como senador de Cambio Radical

La demanda fue presentada por Pablo Bustos Sánchez, quien solicita que se declare la nulidad de la elección de López para el periodo constitucional 2026-2030.

FOTO SENADOR NÉLSON LÓPEZ.jpg
FOTO: Senador Nélson López- Cambio Radical
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

La elección del santandereano Nelson Javier López Rodríguez, como senador, por el partido Cambio Radical, fue demandada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante una acción de nulidad electoral.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La demanda fue presentada por Pablo Bustos Sánchez, quien solicita que se declare la nulidad de la elección de López para el periodo constitucional 2026-2030 y de los actos posteriores relacionados con su credencial y posesión.

Últimas noticias

FOTO INCNEDIO FORESTAL TONA.jpg
Santanderes

Llamas subterráneas mantienen incendio forestal en Santurbán tras cinco días en Tona

Cúcuta - panorámica ciudad en Norte de Santander
Santanderes

Cúcuta y su área metropolitana recuperan poco a poco servicio de energía tras falla en subestación

Según el documento radicado ante el Consejo de Estado, la demanda plantea una presunta inhabilidad electoral relacionada con el cargo que López ocupó en la Gobernación de Santander.

El congresista se desempeñó como director de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Santander. De acuerdo con la demanda, presentó su renuncia el 7 de marzo de 2025 y esta habría tenido efectos a partir del 8 de marzo de 2025. El demandante sostiene que, por las circunstancias de la fecha y la efectividad de la renuncia, López habría permanecido vinculado al cargo dentro del periodo que antecedió a las elecciones del Congreso de 2026.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La elección de López para el Senado ocurrió el 8 de marzo de 2026. Los resultados electorales lo registran como uno de los senadores elegidos por la coalición Cambio Radical–Alma. El congresista Nélson López, quien hace parte de la poderosa familia política Tavera en Santander, alcanzó los 70 mil votos en el país.

Publicidad

Tras conocerse la demanda, el senador señaló que interpondrá su derecho a la defensa y asegura que renunció a su cargo en la Gobernación de Santander en los tiempos establecidos por la ley electoral.

El caso del senador Nélson López deberá ser estudiado por el Consejo de Estado, que determinará si los argumentos expuestos en la demanda tienen sustento jurídico y si existe o no la causal de inhabilidad alegada.

Relacionados

Noticias de hoy

Blu Radio

Consejo de Estado

Elecciones en Colombia 2026

Senado de la República

Cambio Radical

Santander

Bucaramanga

Publicidad

Publicidad

Publicidad