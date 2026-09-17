Demandan ante Consejo de Estado elección de Nelson López como senador de Cambio Radical

La elección del santandereano Nelson Javier López Rodríguez, como senador, por el partido Cambio Radical, fue demandada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante una acción de nulidad electoral.

La demanda fue presentada por Pablo Bustos Sánchez, quien solicita que se declare la nulidad de la elección de López para el periodo constitucional 2026-2030 y de los actos posteriores relacionados con su credencial y posesión.

Según el documento radicado ante el Consejo de Estado, la demanda plantea una presunta inhabilidad electoral relacionada con el cargo que López ocupó en la Gobernación de Santander.

El congresista se desempeñó como director de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Santander. De acuerdo con la demanda, presentó su renuncia el 7 de marzo de 2025 y esta habría tenido efectos a partir del 8 de marzo de 2025. El demandante sostiene que, por las circunstancias de la fecha y la efectividad de la renuncia, López habría permanecido vinculado al cargo dentro del periodo que antecedió a las elecciones del Congreso de 2026.



Demandan elección de Nelson López como senador en el Consejo de Estado. La demanda plantea una presunta inhabilidad, porque renunció como funcionario de la Gobernación de Santander el 10 de marzo de 2025, mientras que la elección fue el 8 de marzo de 2026 #MañanasBlu pic.twitter.com/ZHzV1R0qse — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 16, 2026

La elección de López para el Senado ocurrió el 8 de marzo de 2026. Los resultados electorales lo registran como uno de los senadores elegidos por la coalición Cambio Radical–Alma. El congresista Nélson López, quien hace parte de la poderosa familia política Tavera en Santander, alcanzó los 70 mil votos en el país.

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Tras conocerse la demanda, el senador señaló que interpondrá su derecho a la defensa y asegura que renunció a su cargo en la Gobernación de Santander en los tiempos establecidos por la ley electoral.

Felicitaciones al senador Nelson López por su posesión. Le deseo muchos éxitos en esta nueva responsabilidad y una gestión comprometida con el bienestar de nuestra región y de Colombia. pic.twitter.com/DhuDgpzDTF — Luis Ávila Concejal (@soyluisavilabga) July 21, 2026

El caso del senador Nélson López deberá ser estudiado por el Consejo de Estado, que determinará si los argumentos expuestos en la demanda tienen sustento jurídico y si existe o no la causal de inhabilidad alegada.