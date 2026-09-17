Llamas subterráneas mantienen incendio forestal en Santurbán tras cinco días en Tona

Las llamas subterráneas continúan dificultando la extinción completa del incendio forestal que permanece activo desde hace cinco días en el área rural de Tona, en el páramo de Santurbán.

Desde la vereda Tembladal, voluntarios de la Brigada Forestal de la Defensa Civil Colombiana, Junta Piedecuesta, adelantan labores de control y contención del fuego, en coordinación con la comunidad, los Bomberos de Vetas, la Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos de Tona.

"El trabajo en terreno se concentra en evitar que las llamas continúen avanzando y controlar los focos que permanecen activos bajo la superficie, una de las principales dificultades para lograr la extinción total", dijo el alcalde de Tona, Juan Gutiérrez.

#TopBlu Desastre ambiental en Santander: 300 hectáreas de páramo quemadas y frailejones calcinados #VocesySonidos https://t.co/XAHEimIYdq — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 17, 2026

Los organismos de socorro están sumando capacidades para atender la emergencia y reducir el impacto sobre los ecosistemas del páramo y las zonas cercanas a las comunidades.



De acuerdo con el reporte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander (OGRD), Tona permanece en alerta roja por incendios forestales. San Andrés está en alerta naranja y Coromoro en alerta amarilla.

Las autoridades reiteran el llamado a evitar quemas y a reportar oportunamente cualquier columna de humo para facilitar la reacción de los organismos de emergencia.

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La crisis por el recurso hídrico sigue escalando y afectando a Santander, la Gobernación confirmó que ya son 13 los municipios del departamento que aplican racionamiento de agua ante la escasez en sus bocatomas, y de ellos cuatro declararon la calamidad pública para activar los mecanismos de atención de la emergencia.

La fuerte temporada seca ha obligado a implementar racionamientos de agua durante algunas horas del día en 13 municipios de Santander. Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos a hacer uso responsable del agua, evitar el desperdicio y ahorrar el líquido #MañanasBlu pic.twitter.com/d26Emcg5a9 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 16, 2026

Los municipios que tomaron la medida más drástica son Capitanejo, Oiba, Vélez y Cabrera. A ellos se suman Málaga, Socorro, Aratoca, Barichara, Hato, Villanueva, Sabana de Torres, Guadalupe y Barbosa, que también restringen el suministro para garantizar el consumo humano.