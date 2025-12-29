Dolor en Bucaramanga: murió adulto mayor quemado en el asentamiento 12 de Octubre

Luego de permanecer más de dos semanas luchando por su vida, falleció Víctor Rincón Yáñez, de 61 años, una de las personas que resultó con heridas más graves tras el devastador incendio ocurrido en el asentamiento humano 12 de Octubre, en el occidente de Bucaramanga.

Rincón Yáñez se encontraba internado en la Unidad de Quemados del Hospital Internacional de Colombia (HIC), donde era atendido por un equipo médico especializado debido a las múltiples quemaduras que comprometían gran parte de su cuerpo. A pesar de los procedimientos clínicos y los esfuerzos del personal de salud, su estado se fue deteriorando hasta confirmarse su fallecimiento en las últimas horas.

De acuerdo con testimonios de la comunidad, el adulto mayor habría sufrido las lesiones al intentar proteger a su mascota, Atila, durante la emergencia. En videos difundidos la noche del incendio se le observa caminando sin camiseta, con severas quemaduras en la espalda y en ambos brazos, imágenes que causaron conmoción entre los habitantes del sector.

El cuerpo de la víctima permanece en la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bucaramanga, mientras su familia y la comunidad enfrentan las consecuencias de una tragedia que dejó 58 viviendas destruidas y 163 personas damnificadas.



El panorama en el barrio 12 de Octubre continúa siendo desolador. Entre escombros y cenizas, familias recorren lo que quedó de sus hogares tratando de rescatar algunos enseres o buscando a sus animales, muchos de los cuales murieron atrapados por las llamas. Niños lloran a sus mascotas y decenas de personas, con lo puesto, intentan reconstruir sus vidas sin un lugar donde dormir.

Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades declararon la calamidad pública, lo que permitirá habilitar recursos de manera inmediata, incluso en medio de la Ley de Garantías, para atender a los afectados y avanzar en la recuperación de la zona.