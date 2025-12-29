En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Dolor en Bucaramanga: murió adulto mayor quemado en el asentamiento 12 de Octubre

Dolor en Bucaramanga: murió adulto mayor quemado en el asentamiento 12 de Octubre

La víctima permaneció más de dos semanas en la Unidad de Quemados del HIC tras el incendio que destruyó 58 viviendas y dejó 163 personas damnificadas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad