Dos accidentes fatales en Santander: joven motociclista y mujer murieron en vías

La accidentalidad vial volvió a dejar víctimas fatales en Santander con dos tragedias ocurridas en las últimas horas en Barrancabermeja y en la autopista entre Piedecuesta y Floridablanca.

Uno de los casos ocurrió en Barrancabermeja, donde un joven identificado como Sneyder Andrey Torres Barbosa, de 19 años, murió tras sufrir un aparatoso accidente mientras presuntamente participaba en carreras ilegales de motocicletas.

Según el reporte de las autoridades, el joven perdió el control de la motocicleta y terminó estrellándose contra un separador vial. El fuerte impacto le causó heridas de gravedad que provocaron su fallecimiento.

Este nuevo caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las denominadas “piques” ilegales, prácticas que continúan generando riesgo para conductores, peatones y demás actores viales en diferentes municipios del departamento.



Un joven que participaba de carreras ilegales de motociclistas murió tras sufrir un accidente en Barrancabermeja. Sneyder Andrey Torres Barbosa, de 19 años, falleció tras estrellarse contra un separador vial, reportaron las autoridades #MañanasBlu pic.twitter.com/41hJ4UjcJe — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 29, 2026

Entre tanto, otra tragedia vial se registró sobre la autopista Piedecuesta–Floridablanca, a la altura del retorno de La Turena, en sentido sur-norte, donde una mujer perdió la vida en un accidente de tránsito.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió este siniestro vial y determinar las posibles causas del hecho. La víctima fue identificada como Martha Rocío Caballero Torres, de 47 años.

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Los que dicen los testigos es que la mujer se bajo de una motocicleta a recoger una bolsa con alimentos que se le había caído y en ese momento pasó a alta velocidad otra motocicleta y la atropelló.

#EnDesarrollo Una mujer murió en un accidente que ocurrió en la autopista Piedecuesta- Floridablanca. El trágico hecho ocurrió en el retorno de La Turena, en sentido sur- norte #MañanasBlu pic.twitter.com/JbetUAInPA — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 29, 2026

La creciente accidentalidad en las vías de Santander continúa generando preocupación entre las autoridades de tránsito, especialmente por el aumento de accidentes relacionados con exceso de velocidad, imprudencias al volante y maniobras peligrosas.

Organismos de tránsito reiteraron el llamado a conductores y motociclistas para respetar las normas viales y evitar conductas de alto riesgo que siguen cobrando vidas en las carreteras del departamento.