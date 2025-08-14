Dos personas heridas y tres motocicletas quemadas por incendio en taller de Bucaramanga

Un incendio se registró en la mañana de este jueves en un taller ubicado en la calle 17 con carrera 10, en el barrio Gaitán de Bucaramanga, mientras fabricaban carrozas para la Feria de Bucaramanga, que se realizará a partir del 5 de septiembre, dejando como saldo dos personas con quemaduras y tres motocicletas seriamente afectadas.

De acuerdo con el reporte del director de Bomberos de Bucaramanga, Diego Rodríguez, las llamas se originaron por la presencia de material inflamable que, al entrar en contacto con chispas, provocó la conflagración. La comunidad del sector reaccionó de inmediato y logró controlar gran parte del fuego antes de la llegada de dos máquinas del Cuerpo de Bomberos, que realizaron labores de enfriamiento y verificación del área.

Las personas lesionadas, una con quemaduras en las manos y otra en el rostro, presentaron heridas de leves a moderadas, de acuerdo con el reporte de Bomberos.

“Aunque no fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial, se recomendó su valoración por parte de personal médico”, señaló Rodríguez.

Finalmente, hizo un llamado a la prevención: “Si estamos realizando actividades con factores de riesgo en nuestros establecimientos o entornos, debemos buscar la forma de mitigarlos para evitar emergencias que pongan en peligro vidas y bienes”.