Dura condena a motociclista por muerte de agente de tránsito en Floridablanca: lo arrolló

Un juez de conocimiento de Floridablanca condenó a 17 años de prisión a Gabriel Antonio Núñez Fuentes, responsable del asesinato del agente de tránsito Ricardo Chacón García, ocurrido el 4 de diciembre de 2024 en el barrio El Remanso.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Núñez Fuentes se movilizaba en una motocicleta de alto cilindraje cuando desatendió una orden de pare en un puesto de control y embistió al funcionario, quien murió por la gravedad de las heridas.

Tras el hecho, el responsable huyó del lugar, pero fue capturado el pasado 25 de febrero durante un operativo de la Policía Nacional y la Seccional Santander.

Posteriormente, aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía, lo que permitió avanzar en el proceso judicial.



El juez determinó que Núñez Fuentes es culpable de los delitos de homicidio agravado y violencia contra servidor público agravada, por lo que deberá cumplir la condena en un centro de reclusión.

El hombre posee un largo prontuario judicial, que consta de hurto agravado (2009), tráfico, fabricación y porte de estupefacientes (2014-2017), homicidio (2021) y violencia intrafamiliar (2023).