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Ejército detecta válvula ilegal en oleoducto Caño Limón-Coveñas en Norte de Santander

La perforación clandestina fue hallada en zona rural de Cúcuta y sería utilizada por el ELN para la producción de clorhidrato de cocaína.

FOTO VALVULA ILEGAL CÚCUTA.jpg
FOTO: Válvula ilegal Caño Limón- Coveñas- Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 4 de jun, 2026

En una nueva acción contra las economías ilícitas en Norte de Santander, tropas del Ejército Nacional ubicaron una válvula ilegal instalada en el oleoducto Caño Limón-Coveñas, estructura que era utilizada para la extracción clandestina de hidrocarburos y que, según las autoridades, estaría al servicio del grupo armado organizado ELN.

El hallazgo se produjo durante operaciones ofensivas desarrolladas en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus por soldados de la Trigésima Brigada, en el corregimiento de Agua Clara, vereda Puerto Nuevo, zona rural de Cúcuta.

De acuerdo con el reporte militar, uniformados del Grupo de Caballería Mediano N.° 5 General Hermógenes Maza detectaron una perforación ilícita en el oleoducto mediante la cual se extraía petróleo para ser transportado hacia laboratorios clandestinos donde presuntamente el ELN lo empleaba como combustible en el procesamiento y producción de clorhidrato de cocaína.

"Este tipo de actividades no solo generan millonarias pérdidas económicas para el país, sino que también representan un grave riesgo ambiental debido a posibles derrames y afectaciones sobre fuentes hídricas y ecosistemas de la región", dijo el coronel Jhonnatan Arcos Enciso, comandante del Grupo de Caballería Mediano N.º5 general Hermógenes Maza.

Tras la ubicación de la válvula ilegal, el Ejército dispuso un dispositivo de seguridad para garantizar el ingreso del personal técnico encargado de adelantar las labores de reparación y sellamiento de la perforación.

El teniente coronel Jhonnatan Arcos Enciso, destacó que las operaciones continuarán para neutralizar las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales que delinquen en la región.

El oleoducto Caño Limón-Coveñas, uno de los más importantes del país, ha sido históricamente blanco de ataques, conexiones ilícitas y acciones criminales por parte de grupos armados organizados que buscan obtener recursos económicos mediante la extracción ilegal de hidrocarburos.

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Las autoridades han advertido que el petróleo robado es frecuentemente utilizado para el procesamiento de sustancias ilícitas, especialmente en laboratorios de cocaína ubicados en zonas de difícil acceso. Por esta razón, las Fuerzas Militares mantienen operaciones permanentes en Norte de Santander para proteger la infraestructura estratégica de la Nación y debilitar las redes logísticas y financieras de organizaciones como el ELN.

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