Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ejército frustra atentado contra oleoducto Ayacucho–Galán de Ecopetrol

Ejército frustra atentado contra oleoducto Ayacucho–Galán de Ecopetrol

El Ejército destacó que este resultado reafirma su compromiso con la protección de los activos estratégicos de la nación y con la seguridad de las comunidades.

Ejército halla explosivos.
Ejército halla explosivos.
Segunda División del Ejército.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 06:32 a. m.

Un atentado contra la infraestructura petrolera de Ecopetrol fue neutralizado por tropas del Ejército Nacional en zona rural del municipio de San Martín, en el sur del Cesar, cerca a los límites con el departamento de Santander.

La operación se registró en la vereda Santa Lucía, donde los uniformados localizaron una carga explosiva que pretendía afectar el oleoducto Ayacucho–Galán, uno de los principales activos estratégicos de la región.

El artefacto, de fabricación improvisada y presuntamente activado por radiofrecuencia, fue destruido de manera controlada por especialistas del Grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE), evitando así una emergencia ambiental en la zona, señalaron las autoridades.

Según el reporte oficial, la intervención permitió neutralizar el atentado sin que se registraran afectaciones a la población civil ni al personal militar que participó en la operación.

La acción se realizó con un trabajo coordinado entre las tropas del Ejército y el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos (GOE), unidad dedicada a la protección de la infraestructura energética del país.

"Vamos a seguir con los operativos de control y seguridad en el oriente del país, especialmente en las vías y zonas rurales", dijo el general Rodolfo Morales, comandante de la Segunda División del Ejército.

“En articulación con el GOES, se continúan desarrollando acciones para garantizar la tranquilidad de la región y contrarrestar las amenazas de los grupos armados organizados”, señaló el general Morales.

