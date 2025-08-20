El jueves se conocerá fallo definitivo contra alcalde de Bucaramanga por doble militancia

El presidente de la Sección Quinta del Consejo de Estado convocó para este jueves 21 de agosto a la audiencia virtual con el fin de dar a conocer el fallo de segunda instancia contra el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, en medio del proceso por doble militancia.

En esta audiencia se conocerá si el Consejo de Estado confirma o revoca la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que, en diciembre de 2024, anuló en primera instancia la elección de Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde de Bucaramanga para el período 2024-2027, al declarar probada la causal de doble militancia política.

La decisión se desprende de una demanda presentada por presuntas irregularidades en su candidatura.

En su sentencia, el Tribunal resolvió varios aspectos clave del caso. En primer lugar, declaró probada la excepción de falta de legitimación por pasiva alegada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, exonerando a esta entidad de responsabilidad en el proceso.

Sin embargo, rechazó la misma excepción presentada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), permitiendo que este continuara como parte vinculada al caso.

Otro punto central del fallo fue la decisión de rechazar la tacha de falsedad interpuesta por Jaime Andrés Beltrán contra los videos presentados como prueba por los demandantes, los cuales fueron fundamentales para demostrar la presunta doble militancia del mandatario.

El Tribunal procedió a declarar la nulidad del formulario E-26 ALC emitido el 5 de noviembre de 2023, documento que oficializaba la elección de Beltrán como alcalde de Bucaramanga.

Según el fallo, la evidencia recopilada confirmó que el mandatario infringió normas de lealtad política al haberse inscrito como candidato sin cumplir con los requisitos exigidos para quienes han tenido filiaciones recientes con otros movimientos políticos.