El tierno video de niños futbolistas que la rompe en redes: “tú se la ‘pashas’ a él”

Un grupo de pequeños futbolistas de la escuela Cacique Guanentá Charalá Ocamonte se ha convertido en sensación en redes sociales gracias a un video lleno de ternura que ya acumula más de 30 millones de reproducciones en TikTok.

En las imágenes, cinco niños de apenas cinco y seis años aparecen reunidos en círculo, abrazados, planeando la estrategia para su partido. Uno de ellos, con gran carisma y liderazgo, da las instrucciones a sus compañeros: “Yo se la paso a él, tú se la pasas a él, luego se la pasas a él, me la pasas a mí, se la paso a él y tú haces el gol”. Tras la explicación, todos ponen sus manos en el centro y levantan el grito de unidad: “¡A ver, mano, equipo Chihuahua!”.

El video, que fue grabado en marzo durante un entrenamiento, permaneció guardado por meses hasta que Julián Casas, entrenador de los niños, decidió publicarlo en redes.



“Ese momento fue totalmente natural. Nosotros simplemente organizamos los equipos, les dijimos que pusieran un nombre y que pensaran su estrategia. Yo le pedí a mi pareja que grabara y lo subimos sin esperar la respuesta que tuvo”, explicó el formador.

Casas aseguró que la viralidad lo sorprendió, pues de un día para otro el clip empezó a rodar por todo el mundo. Incluso, la Liga Mexicana de Fútbol reaccionó al video y varias figuras reconocidas lo han compartido en sus cuentas oficiales.

La escuela de fútbol, que entrena a los niños en Charalá y Ocamonte los lunes, miércoles y viernes en la tarde, ahora recibe mensajes y propuestas de distintos lugares gracias a esta publicación que muestra no solo la pasión por el balompié, sino también el valor del trabajo en equipo desde la infancia.