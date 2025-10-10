En vivo
Empas acusó al Acueducto de Bucaramanga por daños en redes de agua en Floridablanca

Empas acusó al Acueducto de Bucaramanga por daños en redes de agua en Floridablanca

Empas y Acueducto de Bucaramanga se enfrentan por daños en redes de agua en Floridablanca. Varios barrios resultaron afectados

FOTO ALCANTARILLADO FLORIDABLANCA- EMPAS.jpg
FOTO: Obras de alcantarillado en Floridablanca- suministrada por EMPAS
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

Una nueva controversia se desató entre la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (EMPAS S.A. E.S.P.) y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), luego de que más de 19.000 usuarios del municipio de Floridablanca quedaran sin servicio de agua potable tras un daño en la conducción Malpaso.

Según informó el Acueducto Metropolitano, la suspensión del suministro afectó varios barrios de la zona oriental del municipio, entre ellos Santa Ana, Villabel, Bellavista y Zapamanga. La entidad atribuyó el daño a las obras de alcantarillado que adelanta EMPAS en el sector, señalando que un contratista habría ocasionado la ruptura de la tubería principal durante los trabajos de excavación.

No obstante, EMPAS rechazó de manera enfática los señalamientos y aseguró que la emergencia no está relacionada con sus obras, sino con el deterioro estructural de una antigua red de asbesto que no ha sido reemplazada por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, pese a los reiterados reportes de la comunidad. “El daño es consecuencia del abandono histórico de las redes de agua potable en la zona, no de la modernización del alcantarillado. Las interrupciones obedecen al desgaste estructural del sistema de acueducto, no a los trabajos de modernización que adelanta nuestra empresa”, señaló la entidad.

EMPAS reiteró que sus labores en la zona corresponden a un plan de reposición de redes de alcantarillado con el fin de mejorar la infraestructura hidráulica y prevenir emergencias por fugas o hundimientos.

La Empresa de Alcantarillado de Santander anunció que en un plazo máximo de 15 días finalizará el replanteo de redes en el barrio La Cumbre y reiteró su disposición a seguir trabajando coordinadamente con la Alcaldía de Floridablanca para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los habitantes.

Las autoridades de Floridablanca, por su parte, hicieron un llamado a la coordinación interinstitucional para evitar nuevas afectaciones a los usuarios y garantizar la estabilidad del sistema de acueducto y alcantarillado en Floridablanca.

Publicidad

