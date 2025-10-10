Empas acusó al Acueducto de Bucaramanga por daños en redes de agua en Floridablanca

Una nueva controversia se desató entre la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (EMPAS S.A. E.S.P.) y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), luego de que más de 19.000 usuarios del municipio de Floridablanca quedaran sin servicio de agua potable tras un daño en la conducción Malpaso.

Según informó el Acueducto Metropolitano, la suspensión del suministro afectó varios barrios de la zona oriental del municipio, entre ellos Santa Ana, Villabel, Bellavista y Zapamanga. La entidad atribuyó el daño a las obras de alcantarillado que adelanta EMPAS en el sector, señalando que un contratista habría ocasionado la ruptura de la tubería principal durante los trabajos de excavación.

#DeServicio Obras de alcantarillado ejecutadas por @Empassa_Oficial ocasionan daño en la conducción Malpaso, dejando sin servicio de acueducto a más de 19.000 suscriptores en Floridablanca.



👉 https://t.co/yWrslFZSHe pic.twitter.com/R3H7H3uxJJ — Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (@acueductobga) October 9, 2025

No obstante, EMPAS rechazó de manera enfática los señalamientos y aseguró que la emergencia no está relacionada con sus obras, sino con el deterioro estructural de una antigua red de asbesto que no ha sido reemplazada por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, pese a los reiterados reportes de la comunidad. “El daño es consecuencia del abandono histórico de las redes de agua potable en la zona, no de la modernización del alcantarillado. Las interrupciones obedecen al desgaste estructural del sistema de acueducto, no a los trabajos de modernización que adelanta nuestra empresa”, señaló la entidad.

EMPAS reiteró que sus labores en la zona corresponden a un plan de reposición de redes de alcantarillado con el fin de mejorar la infraestructura hidráulica y prevenir emergencias por fugas o hundimientos.



Desde EMPAS rechazamos los señalamientos del @acueductobga



El daño en las redes de acueducto del barrio Santa Ana en #Floridablanca es resultado del abandono histórico del amb y del deterioro de una tubería de asbesto que nunca fue reemplzada. pic.twitter.com/iRsqkYFQAB — EMPAS S.A. (@Empassa_Oficial) October 10, 2025

La Empresa de Alcantarillado de Santander anunció que en un plazo máximo de 15 días finalizará el replanteo de redes en el barrio La Cumbre y reiteró su disposición a seguir trabajando coordinadamente con la Alcaldía de Floridablanca para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los habitantes.

Las autoridades de Floridablanca, por su parte, hicieron un llamado a la coordinación interinstitucional para evitar nuevas afectaciones a los usuarios y garantizar la estabilidad del sistema de acueducto y alcantarillado en Floridablanca.