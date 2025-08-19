Sigue hospitalizada pareja que fue quemada por una mujer en Gamarra dentro de una finca

En el Hospital Internacional de Colombia permanece una pareja que fue remitida desde el hospital de Aguachica, Cesar, con graves quemaduras de segundo y tercer grado que comprometen su cara, cuello y tronco, luego de ser víctimas de un incendio en una finca del municipio de Gamarra.

Según las autoridades, la emergencia habría sido provocada de manera intencional por la esposa de Luis Fernando Bohórquez, de 44 años, quien se encontraba junto a María Alejandra Ortiz, de 27 años.

La mujer, en medio de un ataque de ira, prendió fuego a la finca con la pareja en su interior.

Luis Fernando Bohórquez sufrió quemaduras de segundo y tercer grado que comprometen el 45% de su cuerpo, mientras María Alejandra Ortiz, permanece en estado crítico, con quemaduras que afectan el 95% de su superficie corporal.

El doctor Jonathan Cáceres Prada, director médico del HIC, informó que ambos pacientes están siendo atendidos en la Unidad de Quemados, donde reciben atención integral y especializada por parte de un equipo multidisciplinario.

La presunta agresora, cuyo nombre aún no ha sido revelado, se presentó voluntariamente ante la Sijín en Aguachica y quedó a disposición de la Fiscalía, que le imputará cargos por tentativa de homicidio.

Publicidad

El caso ha generado rechazo y solidaridad en la región, especialmente porque María Alejandra Ortiz es hija de la reconocida locutora Rocío Ortiz Cuevas, lo que ha despertado múltiples mensajes de apoyo en redes sociales.