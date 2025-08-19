Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Mesitas del Colegio
Reunión Trump - Zelenski
Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Sigue hospitalizada pareja que fue quemada por una mujer en Gamarra dentro de una finca

Sigue hospitalizada pareja que fue quemada por una mujer en Gamarra dentro de una finca

En el Hospital Internacional de Colombia permanece un hombre de 44 años y una mujer de 27 años, a quienes una mujer les arrojó combustible en la habitación donde estaban y encendió las llamas.

En estado crítico pareja quemada en Gamarra.
En estado crítico pareja quemada en Gamarra.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 19, 2025 07:15 p. m.
Editado por: Redacción BLU Radio Santander

En el Hospital Internacional de Colombia permanece una pareja que fue remitida desde el hospital de Aguachica, Cesar, con graves quemaduras de segundo y tercer grado que comprometen su cara, cuello y tronco, luego de ser víctimas de un incendio en una finca del municipio de Gamarra.

Según las autoridades, la emergencia habría sido provocada de manera intencional por la esposa de Luis Fernando Bohórquez, de 44 años, quien se encontraba junto a María Alejandra Ortiz, de 27 años.

La mujer, en medio de un ataque de ira, prendió fuego a la finca con la pareja en su interior.

Luis Fernando Bohórquez sufrió quemaduras de segundo y tercer grado que comprometen el 45% de su cuerpo, mientras María Alejandra Ortiz, permanece en estado crítico, con quemaduras que afectan el 95% de su superficie corporal.

El doctor Jonathan Cáceres Prada, director médico del HIC, informó que ambos pacientes están siendo atendidos en la Unidad de Quemados, donde reciben atención integral y especializada por parte de un equipo multidisciplinario.

La presunta agresora, cuyo nombre aún no ha sido revelado, se presentó voluntariamente ante la Sijín en Aguachica y quedó a disposición de la Fiscalía, que le imputará cargos por tentativa de homicidio.

Publicidad

El caso ha generado rechazo y solidaridad en la región, especialmente porque María Alejandra Ortiz es hija de la reconocida locutora Rocío Ortiz Cuevas, lo que ha despertado múltiples mensajes de apoyo en redes sociales.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Santander

Noticias de hoy

Blu Radio

Gamarra

Incendio