En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sneyder Pinilla
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / En Girón también ganó la abstención: de 131.000 habilitados para votar, acudieron 37.000

En Girón también ganó la abstención: de 131.000 habilitados para votar, acudieron 37.000

La jornada electoral contó con 39 puestos de votación, 357 mesas y la participación de 2.596 jurados, además de la implementación de biometría en nueve puntos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad