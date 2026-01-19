En Girón también ganó la abstención: de 131.000 habilitados para votar, acudieron 37.000

La elección atípica de alcalde en Girón, Santander, estuvo marcada por una alta abstención ciudadana, pese al amplio despliegue logístico dispuesto por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De los 131.355 ciudadanos habilitados para votar, únicamente 37.071 acudieron a las urnas, lo que equivale a una participación cercana al 28,22 % del censo electoral, dejando en evidencia el bajo interés de la ciudadanía en esta jornada democrática.

Aunque el proceso se desarrolló con normalidad y permitió el regreso de Campo Elías Ramírez Padilla a la Alcaldía del municipio, tras la nulidad de su elección anterior, los resultados reflejan que más de siete de cada diez gironeses optaron por no ejercer su derecho al voto.

La cifra de abstención se convierte así en uno de los principales protagonistas de estos comicios.



La jornada electoral contó con 39 puestos de votación, 357 mesas y la participación de 2.596 jurados, además de la implementación de biometría en nueve puntos para garantizar la plena identificación de los electores.

Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para motivar una mayor asistencia a las urnas, ni siquiera en la cabecera municipal, donde se concentraba la mayoría de los puestos.

El proceso fue convocado mediante el Decreto 672 del 18 de noviembre de 2025, expedido por la Gobernación de Santander, luego de que se declarara la nulidad de las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023.

